Gölbaşı Belediyesi İlköğretim Haftası kutlaması gerçekleştirdi

Gölbaşı Belediyesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte Atatürk İlkokulu’nda İlköğretim Haftası kutlaması gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler yazdıkları şiirleri okudu. Etkinlikte Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme yaz kurslarında eğitim alan öğrencilerden oluşan okul korosu bağlama çalıp, türküler söyledi. Öğrencilerin oluşturduğu halk dansları ekipleri ise çeşitli yörelerden halk oyunu gösterileri sundu. Hazırladıkları projeler nedeniyle ödül kazanan öğretmenlere ödüllerini, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı İlçe Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi’nin eğitim ve öğretime desteğinin devam edeceğinin altını çizerek “Öğrencilerimizin derslerdeki başarılarıyla beraber vatanını, milletini seven, bilgili, bilinçli nesiller olarak yetişmelerini umut ediyor, göz bebeğimiz çocuklarımızın ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak eğitim camiasına sonsuz desteğimiz var” dedi.

Törene katılanlar, daha sonrasında öğrencilerin hazırladığı okul sevgisi, vatan ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi temalı sergileri gezdi.

Gölbaşı Atatürk İlkokulu’nda yapılan İlköğretim Haftası törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, basın mensupları, veliler ve öğrenciler katıldı.