Son Dakika
Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderilecek
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, GİRESUN’DA ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİĞİ BULUŞMADA, GİRESUN’DAKİ ÖĞRENCİLERE 3 BİN 500 ADET TABLET BİLGİSAYAR GÖNDERİLECEĞİNİ DUYURDU.
Eğitim 28.09.2020, 17:57
3
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun’a yaptığı ziyaret kapsamında son olarak Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceği müjdesini verdi. Bakan Selçuk, toplantının ardından Giresun Üniversitesi Rektörlüğü binasından ayrılarak, karayolu ile havalimanına hareket etti.
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0