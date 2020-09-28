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Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderilecek

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, GİRESUN’DA ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİĞİ BULUŞMADA, GİRESUN’DAKİ ÖĞRENCİLERE 3 BİN 500 ADET TABLET BİLGİSAYAR GÖNDERİLECEĞİNİ DUYURDU.

Eğitim 28.09.2020, 17:57
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Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun’a yaptığı ziyaret kapsamında son olarak Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceği müjdesini verdi. Bakan Selçuk, toplantının ardından Giresun Üniversitesi Rektörlüğü binasından ayrılarak, karayolu ile havalimanına hareket etti.

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