Giresun’da eğitime kar engeli

Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mart Perşembe günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

Alınan karar gereğince; ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde, engelli ve Hamile personeller de 18 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır" denildi.