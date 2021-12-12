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Giresun’da 2. kitap fuarı açıldı

Giresun Belediyesi tarafından 9 günde 62 yazarın katılacağı ,“Her kitap yeni bir hayat” ana temasıyla açılan kitap fuarı Gümrük binası fuaye ve sergi salonunda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Eğitim 12.12.2021, 12:56
Giresun’da 2. kitap fuarı açıldı

Giresun Belediyesi tarafından 9 günde 62 yazarın katılacağı ,“Her kitap yeni bir hayat” ana temasıyla açılan kitap fuarı Gümrük binası fuaye ve sergi salonunda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Düzenlenen açılış törenine Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kitap Fuarının açılışında konuşan, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu "Biz göreve geldiğimizden itibaren okumayı birinci hedef olarak ilan etmiştik. O gün bugündür kitabı, kitap okumayı işimizin merkezine aldık ve çalışmalarımızı da bunun anlayış üzerine devam ettiriyoruz. Bununla alakalı zaman, zaman etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerin en başında pandemi döneminde ara vermiş olduğumuz kitap okuma etkinliklerimize her Salı günü yeniden başladık. Bunun dışında kitap okumayı özendirmek için yapmış olduğumuz kütüphanelerimiz bir hassa bilgi evimiz Aksu mevkiinden başlayarak oluşturmuş olduğumuz kütüphanelerimize şimdi ikinci bilgi evimizle üniversite gençlerine dönük yapmayı planladığımız ders çalışma mekanını ise Teyyaredüzü Mahallesindeki Güre Yerleşkesi mevkiinde oluşturacağız. Yine Zeytinlik Semtinde kitap kafe olarak de bunlardan birisi. Bundan sonra da kitap işin merkezinde yer alarak bu şetkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Bu anlam da kitap fuarımızın ciddi bir katkısı var ilk kitap fuarımızı pandemi müsait ettiği zaman diliminde düzenlemiş olduk. İlk kitap fuarımızda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmişti. İkincisini düzenlediğimiz kitap fuarımızı da “Her kitap yeni bir hayat” sloganıyla başlattık" dedi.

9 gün sürecek fuara 62 yazar katılacak

Kitap fuarı süresince çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Şenlikoğlu, "9 gün boyunca sürecek kitap fuarımızda bütün ilçelerimiz dahil olmak Belediye Başkanlarımızdan, Milli Eğitim Müdürlüğümüzden de destek istedik, istiyoruz. Köyde, kentte ne kadar gencimiz varsa ne kadar öğrencimiz varsa gelsinler elde hazır fırsat varken buradaki imkanı kullansınlar. Hem kitapla buluşsunlar hem de yazarlarla yakinen görüşebilsinler. Bu anlamda bu sene onur konuğumuz Kemal Sayar hocamız ulusal anlam da yayın evlerimiz buradalar. Giresun Kitap Fuarı 9 gün sürecek ve 19 Aralık’ta sona erecek. Etkinlik takvimi süresince söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek. Giresun Kitap Fuarı, birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Şuan da bu fuarımızda 21 ulusal, 41 yerel olmak üzere 62 yazarımızla bütün Giresun’umuzu her yaştan öğrencimizi, edebiyat meraklısı, okuma meraklısı bütün vatandaşlarımızı buluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kitap stantları gezilerek, kitap severlerle ve yazarlarla sohbet edildi, kitaplar imzalatıldı.

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