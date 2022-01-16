Giresun’da 13 ilçede eğitime kar engeli

Giresun’da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Giresun merkeze bağlı köylerde ve Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce ve Yağlıdere, Bulancak, Espiye, Keşap, Piraziz ile Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bunun dışında Giresun merkezde ve Bulancak Yalıköy Şehit Pilot Tğm. Barış Çakır İlkokulu’nda eğitime devam edilecektir” denildi.