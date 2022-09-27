Gezici kütüphane köy okulunda öğrencilerle buluştu

Osmaniye’de Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı gezici kütüphane otobüsü köy okulunda öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, otobüs içerindeki raflardan seçtikleri kitaplarla okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilen gezici kütüphane otobüsü hizmete girdi. İlk durağı merkeze bağlı Yeniköy Necip Soylu İlkokulu olan gezici kütüphane otobüsü okul bahçesinde öğrencilerin kütüphaneyle buluşmasını sağladı. Köy okulu öğrenciler tarafından sevinçle karşılanan gezici kütüphaneyi gezen öğrencilerden bazıları kitap okurken bazıları da kütüphanenin bünyesinde bulunan bilgisayarlarda vakit geçirdi. Amaçlarının yerleşik kütüphaneye ulaşamayan köy okulu öğrencilerine kütüphane hizmet sunmak olduğuna değinen kütüphaneci Büşra Haktan, kütüphanenin sadece öğrencilere değil vatandaşlara da hizmet sunduğunu söyledi.

Gezici kütüphane otobüsüyle ilgili bilgiler aktaran Haktan, “Şu anda yerleşik olarak bulunan kütüphanemize ulaşım sağlayamayan köy okullarına ve vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Gezici kütüphane aracımızda bu hizmeti gerçekleştirmekteyiz. Yeniköy Necip Soylu İlkokulu’na gelmiş bulunmaktayız. Çocuklarımıza yönelik kitaplarımız bulunmakta. Yetişkinlerimize yönelik de kitaplarımız bulunmakta. Öğrencilerimize yönelik oyuncaklarımız ve bilgisayarlarımız bulunmaktadır. Bilgisayarlar, çocukların ödevlerini yapabilecekleri şekilde ayarlanmıştır. Gezici kütüphane hizmetinde yine aynı şekilde etkinlik düzenliyoruz. Şu anda gezici kütüphane hizmetimiz bu şekilde devam etmektedir. Amacımız yerleşik olarak bulunan kütüphanemize ulaşamayan köy okullarındaki çocuklarımıza, kütüphane hizmetine sunabilmektir. Kitaplarla onları tanıştırabilmektir. Kitaplardan faydalanmalarını sağlayabilmektir” diye konuştu.

Gezici kütüphanenin okullarına gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise, arkadaşlarıyla birlikte kitap okuyarak güzel vakit geçirdiklerini ifade ettiler.