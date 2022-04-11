‘Gezegenimiz, sağlığımız’ temasıyla düzenlendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Dünya Sağlık Günü’nü, “Gezegenimiz, sağlığımız” temasıyla kutlama kararı aldı. DSÖ’nün belirlediği tema çerçevesinde İzmir’de ‘Sağlıklı Yaşam Sempozyumu’ düzenlendi.

İkincisi düzenleniyor

Dünya Sağlık Günü’nde DSÖ, insanları ve gezegeni sağlıklı tutmak ve refah odaklı toplumlar oluşturmak için gereken acil eylemlere dikkat çekiyor. “Gezegenimiz, sağlığımız” kampanyası aracılığıyla DSÖ, toplumsal farkındalığın artırılmasını amaç ediniyor. Bu çerçevesinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) tarafından Kavram’da Sağlıklı Yaşam Sempozyumu “Gezegenimiz Sağlığımızdır” başlığıyla ikinci kez düzenlendi.

Alanında uzman isimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı sempozyumun açılış konuşmaları İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, DSÖ Türkiye Temsilcisi Doç. Dr. Tufan Nayır ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Bilim Komitesi Üyesi, UNDP Sağlık Sektörü Uzmanı Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz tarafından yapıldı.

Sempozyumda düzenlenen oturumların bazılarının başlıkları ise şöyle:

“İklim Değişikliğinin Aşısı Biziz”

Öğr. Gör. Ayşen Özmen İKMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

“Kentsel Lojistik ve Kent İçi Ulaşımda Yeşil Uygulamalar”

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Koçtaş Çotur İKMYO Lojistik Programı

“Yeşil Finansman”

Seçil Yıldız / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı

“Koruyucu Sağlık Hizmetlerinden, Çevre Sağlığına Yönelik Hizmetler”

Öğr. Gör. Tülin Karakoç İKMYO Anestezi Programı

“Zeytin Karasuyunun Çevresel Etkileri ve Biyogaza Dönüşüm Yöntemleri”

Öğr. Gör. Dr. Hasan Ateş İKMYO Çevre Sağlığı Programı

“Cerrahi Dumanın Çevreye Etkisi”

Öğr. Gör. Sema Nur Yaman Çelik İKMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı

“Tele Sağlık”

Öğr. Gör. Cansu Hazal Yanardağ İKMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı

“Ameliyathanelerde Çevre Dostu Malzeme Satın Alımı ve Uygulamalar”

Dr. Öğr. Üyesi. Şule Olgun İKMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı