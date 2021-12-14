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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz ’GSB Burs ve Öğrenim Kredisi’ sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun.”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz ’GSB Burs ve Öğrenim Kredisi’ sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun.”
Eğitim 14.12.2021, 21:05
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz ’GSB Burs ve Öğrenim Kredisi’ sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun.”