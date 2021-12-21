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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Hakkını koruyan, hukuku gözeten gençler en önemli kazanımımızdır”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Hak arayan, hakkını koruyan, hukuku gözeten gençler, sağlıklı bir toplum için en önemli kazanımımızdır” dedi.

Eğitim 21.12.2021, 13:49
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Hakkını koruyan, hukuku gözeten gençler en önemli kazanımımızdır”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Hak arayan, hakkını koruyan, hukuku gözeten gençler, sağlıklı bir toplum için en önemli kazanımımızdır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen "Gençliğin Hak Arama Kültürü" temalı Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu’na katıldı. Avrupa Birliği ile ortak yürütülmekte olan “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtılmasında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” kapsamında düzenlenen sempozyumda, üniversitelerin Ombudsmanlık Kulüpleri, gençlik STK’ları, akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri, gençlerin hak arama kültürünü ele aldı. Ayrıca Türkiye’deki hak arama yolları ile gençlerin adalet, insan hakları ve hakkaniyet konusundaki görüşleri değerlendirildi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, hak arama kültürünün yaşatılması ve toplumun her kesimine yaygınlaştırılması için her bireye büyük görevler düştüğünü dile getirerek, “Hak arayan, hakkını koruyan, hukuku gözeten gençler, sağlıklı bir toplum için en önemli kazanımımızdır. O yüzdendir ki hak arama kültürünün yaşatılması ve toplumun her kesimine yaygınlaştırılması için her birimize büyük görevler düşüyor” dedi.

“Gençlik merkezlerimizin sayısı 400’e yaklaştı”

Gençlik Merkezlerinin sayılarının 400’e yaklaştığını, bakanlık olarak özellikle gençleri yarınlara hazırlama ve başarılı kılma adına çabaları hep ortaya koyduklarını belirten Kasapoğlu, “Biz aynı zamanda bakanlık olarak gençlerimizi destekleme noktasında gerek Gençli Merkezlerimizle ve gerekse bakanlığımızdaki birimlerde ‘Fikir Sizden Destek Bizden’ temalı çalışmalarımızla gençlerimize pek çok konuda, insan haklarından girişimciliğe, girişimcilikten sanayiye, teşebbüs ruhunun güçlendirilmesinden inovasyona, spora her alanda gençlerimizi destekleyecek onların fikri olan projelere destek verdik. Destek vermeye devam edeceğiz. Bununla birlikte gençlik merkezlerimiz ülkemizin dört bir yanında sayıları 400’e yaklaştı” diye belirtti. Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Hak ve hukuk kavramlarının gençlerimizin hissiyatında, düşünce dünyasında ve yaşam tarzında güçlü bir şekilde var olması ve kalıcı bir şekilde onların yarınlarına ışık tutması da bizler için çok anlamlı. Gençlerimiz neredeyse biz de orada olmaya, onlar için el ele, omuz omuza vermeye ve umudu, sevgiyi, kardeşliği büyütmeye, hukuku güçlendirmeye, adaleti en güçlü şekilde inşa etmeye devam edeceğiz.”

“Erasmus Avrupa Birliği bütçesi onaylandı”

Programda bir diğer konuşmacı olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Erasmus konusuna değinerek Avrupa Birliği bütçesinin dün akşam onaylandığını ifade ederek, şunları söyledi:

“2021 yılı içerisinde normalde gençlerimizin Erasmus programından yararlanmaması gerekiyordu. Ancak bazı üniversitelerimiz iyi niyetle öğrencilerin hakları yanmasın diye bu öğrencilerin yurt dışına gitmelerine izin vermişti ve birçoğu da kendi imkanlarıyla gitmişti. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nden de 2021 yılına ait ödenek gelmediği için bazı gençlerimiz zor durumda kalmıştı yurt dışında. Ama gerek üniversiteler gerek büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız bu öğrencilere her türlü desteği sağlamıştı. Dün akşam itibariyle Avrupa Birliği bütçesi onaylanmış durumda. Bugünden itibaren üniversitelere 2021 yılına ait ödemeleri aktarılacak ve umarız bundan sonra öğrencilerimiz zor durumda kalmayacaklar.”

2021 yılında 8 milyon insan hak aramak için ilgili kurumlara başvurmuş

Programın açışında konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yaptıkları toplantıyla 2021 yılında Türkiye’de toplam 8 milyon insanın hak aramak için kurumlara başvurduklarını söyleyerek, “Arkadaşlarla yaptığımız toplantıda sadece 2021 yılında 1 milyon başvurunun olduğunu söylediler ve vatandaşların müracaatından yüzde 95’inin de çözüldüğünü ifade ettiler. Aynı şekilde bahsettiğim toplantıda CİMER’in sorumlusu arkadaş geldi. Kendilerine 2021 yılında 6,5 milyon başvurunun olduğunu söylediler. Yaklaşık olarak 2021 yılında 8 milyon insanımız hak aramak için CİMER’e, Kamu Denetçiliği Kurumu’na, Etik Kurumu’na, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na, Açık Kapı Kurumu’na müracaat etmiş. Her yıl insanımızın yüzde 10 ile 15’i arasındaki kişiler hak aramak için bir yere başvuruyorlar” sözlerine yer verdi.

"Gençliğin Hak Arama Kültürü" temalı Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu’na Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, birçok üniversite rektörü ve akademisyenler katıldı. Program, gençlerin hak arama kültürünün ilgili kişilerce ele alınması Türkiye’deki hak arama yolları ile gençlerin adalet, insan hakları ve hakkaniyet konusundaki görüşleri değerlendirilmesiyle devam etti.

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