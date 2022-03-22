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Gençler, meslek seçiminde nelere dikkat etmeli

Öğrencilerinin mesleki seçimlerine katkıda bulunabilmek ve yönlendirebilmek için Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, üniversite sınavına girecek öğrencilere mesleki seçimlerine yardımcı olacak seminer verdi.

Eğitim 22.03.2022, 14:50
Gençler, meslek seçiminde nelere dikkat etmeli

Öğrencilerinin mesleki seçimlerine katkıda bulunabilmek ve yönlendirebilmek için Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, üniversite sınavına girecek öğrencilere mesleki seçimlerine yardımcı olacak seminer verdi.

Üniversite sınavına girecek öğrencilere yönelik, mesleki seçimlerine yardımcı olabilmesi hedeflenen seminer, Radikal Okulları’nda gerçekleşti. Seminerde, "Ben kimim? Ne istiyorum? Hangi alanda yeteneklerim var? İstediğim ve yapabileceklerim örtüşüyor mu? Neleri yaparak mutlu oluyorum? gibi sorular üzerinden öğrencilere sunum yapan Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, öğrencilerinin mesleki seçimlerine katkıda bulunabilmek ve yönlendirebilmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Meslek seçimi, hayatımızın en önemli kararlarından biridir"

Seminerde meslek seçiminin öğrencilerinin hayatlarında vereceği en önemli kararlarından olacağının altını çizen Toksoy Çiftçi, "Meslek seçimi, yaşantımızı şekillendirecek, hayatımızın en önemli kararlarından biridir. Birey bu kararı vereceği gelişim döneminde değişik duygular içerisinde olabilir. Yaşadığı değişik duygular karar sürecinde onu zorlayabildiği gibi etki altında kalmasına da sebep olabilir. Bu seçim kişinin gelecek yıllarında hayat standartlarını ve daha birçok önemli unsuru belirleyecek olan bir süreçtir. Ben kimim? Ne istiyorum? Hangi alanda yeteneklerim var? İstediğim ve yapabileceklerim örtüşüyor mu? Neleri yaparak mutlu oluyorum? gibi soruları her birey kendisine yöneltmeli ve cevaplarını bulmaya çalışmalıdır. Birey eğitim-öğretim sürecinin farklı aşamalarında gelecekte yapmak istediği mesleklerin seçimine yönelik olarak kararlar alır. Bunlardan en önemlisi ders ve alan seçimidir. Meslek seçimine yönelik kararların alınmasında birçok etken rol oynar. Bu etkenlerin bireyce fark edilmesinde okul ve aileye önemli görevler düşer. Okulda Rehber öğretmenle yapılan işbirliği ve iletişim bu sürecin doğru ilerlemesi yolundaki en önemli adımdır. Gencin istekleri ailenin beklentileriyle örtüşmüyorsa öğrencide motivasyon ve performans doğrudan düşüyor. Yani kendi mesleki kararlarını alamıyor olmak kişinin başarısı önünde engel oluşturabiliyor" dedi.

"Meslek seçimi dinamik bir süreçtir"

Meslek seçiminin dinamik bir süreç olduğunu aktaran Toksoy Çiftçi, "Başlangıçta çok genel ve net olmayan tercihlere sahip olan birey, gelişim döneminin özelliklerine uygun olarak kendisini ve çevresini tanıdıkça daha akılcı değerlendirmeler yapabilir, daha gerçekçi kararlar alarak uygulayabilir. Meslek Seçimi; Bireyin hem akademik hem de psikolojik açıdan kendi özelliklerini ve yetkinliklerinin farkına varması, meslekleri incelemesi, tanıması, kendine uygun olan mesleği seçmesi, seçtiği mesleğin eğitim süreci hakkında bilgi sahibi olması gibi süreçleri içinde barındırır. Meslek seçimi dinamik bir süreçtir. Bu süreçte birey bazen geri dönüşler ya da değişiklikler de yapabilir. Bu da bireyin meslek seçiminde kısmen kararsızlık içerisinde olduğunu gösterir. Öğrenciler bazen bir alana veya mesleğe yönelmektense en iyi puanı almaya odaklanabiliyorlar. Böylece sınavdan alacakları sonuçla istedikleri ya da girebilecekleri üniversite ve mesleği tercih etmeyi hedefliyorlar. Ancak böylesine bir genel hedef motivasyonun kolayca düşmesine sebep olabiliyor. Bu öğrenciler için başarısız deneyimler, düşük deneme sınavı netleri, kolayca hedeften uzaklaşabilmelerine ya da daha düşük başarı sırasında ki B planlarını oluşturmalarına neden olabiliyor" açıklamasında bulundu.

"Meslek seçimi, ortam seçimidir"

Bireylerin seçecekleri meslekle hayatını devam ettireceği çevreyi ve ilişkide bulunacağı insanları ve ortamını da seçmiş olacağına değinen Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, "Birey seçeceği mesleği düşünürken kendince hedefler belirler. Bu hedeflerin önceliklerine göre sıralamalar yapar. Örneğin; iş bulabilme, yaptığı işin saygınlık düzeyi, mesleğin sağlayacağı para olanakları gibi. Böylece birey mesleğini seçmekle hayatını devam ettireceği çevreyi, ilişkide bulunacağı insanları ve ortamını da seçmiş olacaktır. Ekonomik koşullardaki hızlı değişme bireyin yaşadığı çevredeki mesleklerin de değişmesine yol açmaktadır. Bireyin tercih edeceği mesleğin, değişen yönleri hakkında bilgi sahibi olması önem arz etmektedir. Yani bir dönem çok popüler olmayan, tercih edilmeyen bir meslek ilerleyen süreçte cazip hale gelebiliyor. Fakat üzerinde düşünülmesi gereken, bu popüler mesleklerin de zaman içerisinde etkisinin azalabileceğidir. Burada bireyin kendisi için neyin ne kadar önemli ve değerli olduğuna karar vermesi gerektiğidir. Hangi tür işleri zevkle yaptıklarını, yeteneklerini ve hangi ortamlarda çalışmak istediklerini düşünürlerse ve seçimlerini bu doğrultuda yaparlarsa eninde sonunda bu alanda çok başarılı ve mutlu olabilirler" sözlerine yer verdi.

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