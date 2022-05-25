banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından AYM’ye başvuru
Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından AYM’ye başvuru
Anadolu Efes, play-offta yarı finalde
Anadolu Efes, play-offta yarı finalde
Macaristan’da OHAL ilan edildi
Macaristan’da OHAL ilan edildi
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü

Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali Ağrı’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında her yıl düzenlenen Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali Ağrı’da düzenlendi.

Eğitim 25.05.2022, 02:15
Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali Ağrı’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında her yıl düzenlenen Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali Ağrı’da düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin katkılarıyla Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında her yıl düzenlenen Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi konferans salonunda düzenlendi. Türkiye genelinde 81 ilden 2 bin 566 öğrencinin katılımıyla düzenlenen il finallerinin ardından her ilin birincisinin katılımıyla Mart ayında bölge finalleri gerçekleştirildi. Ağrı’da gerçekleştirilen Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazanan öğrenciler, vatandaşların yoğun katılımı ile düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim ziyafeti verdi. Sinevizyon gösterimi ile süren Türkiye Finali’nde tasavvuf musikisi korosu sahne aldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Değerli katılımcılar ve davetliler 1985 yılından 2022 yılına kadar yaklaşık 30 yıllık mazisi olan bir yarışmaya iştirak ettiniz. Bakanlık olarak her okulumuzda çocuklarımızın milli, manevi ve ahlaki kültürel değerleri elde edebilmesi için çaba sarfediyoruz. İmam Hatip okullarım Türkiye’mizde kitabın ayetleriyle kainatın ayetlerini aynı çatı altında birleştiren kurumlar olarak 110 yıldır yoluna devam eden bir çınar olarak yer almaktadır. Bugün bu çınarın gölgesinde yetişen yavrularımızın Kuran tilavetine şahit olacağız.” şeklinde konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, “Ağrı’ya bu kadar muhteşem bir kalabalık ve görünüm yakışır. Selahaddin Eyyubi’nin, Hani Baba’nın toprağından Kuran’ın sesi yükselmeli. Başka sesler bize yakışmaz. İlimizde, Hazreti Nuh’un toprağında Kur’an-ı Kerimi okuma final yarışması yapılıyor. Büyük onur ve gurur duydum. 1412 yıl önce, 610 yılında peygamber efendimize vahiy yoluyla gelen ve bugün hepimizin kitabı olan Kur’an-ı Kerim bizler için, toplum için önemli bir eserdir. Ne ararsanız var. Adalet var, ilim var, hikmet var, ariflik var, düzen var. Dünyanın, kainatın ve herkesin faydalanabileceği Allah’ın kelamı. Biz bugün ne çekiyorsak Kuran’a uymamamızdandır.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, İstanbul Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’ndan oluşan seçici kurul üyelerinin son değerlendirmelerini yapmasının ardından sonuçlar açıklanarak en yüksek dereceyi alan karilere ödülleri takdim edildi.

Doğru, ölçülü ve makamı ile Kur’an-ı Kerim’i birbirinden güzel okuyan 20 öğrencinin yer aldığı Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde ortaokul kategorisinde birinci Ahmed Kinni, ikinci Eslem Emin Bal ve üçüncü Ömer Baydar olurken; lise kategorisinde birinci Mehmet Ali Sarıtürk, ikinci Mahmut Sami Songur ve üçüncü Abdullah Emir Altun oldu.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Vali Yardımcısı Kerem Türker, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
16°
hafif yağmur