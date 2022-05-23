Genç mühendise MEB’den yurt dışı eğitim bursu

Yaşar Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden lisans ve yüksek lisans eğitimini tam burslu olarak dereceyle tamamlayan Elif Özen, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programını kazandı. Özen, kazandığı bursla yurt dışında dünyaca sayılı üniversitelerde doktora eğitimi alma fırsatı bulacak.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne tam burslu olarak girip 2019’da dereceyle mezun olan Elif Özen, eğitimine aynı alanda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Programında devam etti. Lisans mezuniyetinin ardından üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programına başvuran ve her yıl sınırlı sayıda öğrenciye verilen bu bursu almaya hak kazanan Elif Özen, yüksek lisansını da tamamladı ve önümüzdeki dönemde doktora için yurt dışına gidecek.

“Önce yurt dışı eğitim, sonra ülkeme hizmet”

Burs hakkında bilgi veren Elif Özen, “Lisans hayatım boyunca değerli akademisyenlerden edindiğim bilgi ve deneyimler sayesinde sınırlı sayıda öğrencinin aldığı bu bursa hak kazandım. Eğitim ve sağlık vb. diğer masraflarım Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanmak üzere yurt dışında doktora eğitimi alma hakkına sahip oldum. Kazandığım burs çerçevesinde, yurt dışında dünyaca sayılı üniversitelerde okuma fırsatı bulacağım. Bu burs ile yurt dışı eğitimine gönderilecek öğrenciler, yurt dışı eğitimlerini tamamladıktan sonra uzmanlaştığı alanda çalışmak üzere kamu kurumlarında görevlendirilmekte. Ben de yurt dışı eğitim sürecimin bitiminden sonra elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü doktor öğretim üyesi kadrosunda çalışmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevlendirildim” dedi.

Teşekkür etti

Bu süreçte Yaşar Üniversitesindeki elektrik elektronik mühendisliği bölümü Dr. öğretim üyesi Nalan Özkurt’un akademik danışmanlığında yüksek lisans eğitimini sürdüren Elif Özen, tezini de tamamlayıp mezun oldu. Araştırma ilgi alanları arasında sinyal işleme, uyarlanabilir sistemler ve makine öğrenimi yer alan Özen, “Bir lisans mezunu olarak kazandığım doktora bursu hemen ardından yurt dışı eğitimime başlamadan önce yine Yaşar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi tamamlama kararı aldım. Birkaç ay önce de yüksek lisans tez savunmamı yaparak yüksek lisans mezunu olma hakkı kazandım. Önümüzdeki güz döneminde yurt dışında doktora eğitimime başlayacağım. İleriki akademik kariyerimde bana olan katkıları için Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümündeki tüm hocalarıma sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.