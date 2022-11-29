Genç kızların yeni gözdesi denizcilik

Denizcilik ve gemi yapımı alanlarında eğitim veren, sektöre nitelikli eleman yetiştiren Türkiye’nin önde gelen okullarından Fettah Tamince Mesleki ve Teknik (Denizcilik) Anadolu Lisesi, geleceğin denizcilerini yetiştiriyor. Erkek öğrencilerle birlikte 98 kız öğrencinin eğitim gördüğü okulda mezun olan öğrenciler, hem özel sektör hem de kamuda kolaylıkla istihdam edilmeleriyle öne çıkıyor. Kız öğrencilerin hedefi ise uzak yol kaptanlığı.

Konyaltı ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik (Denizcilik) Anadolu Lisesi, 2021 yılından bu yana protokol okulu olarak eğitimine devam ediyor. Denizcilik ve gemi yapımı alanları olmak üzere iki bölümü olan lisede ayrıca; güverte işletme, gemi makineleri işletme ile yat inşa dalları yer alıyor. Her daldan mezun olan öğrenciler, lisans eğitiminde kendi alanlarında devam edebiliyor ya da başka alanları tercih edebiliyor.

Üniversiteye gitmek istemeyen öğrenciler, mezun oldukları alana göre; yatlarda kaptan, gemilerde ikinci, üçüncü veya dördüncü kaptan olarak çalışabilirken, ayrıca özel veya devlete ait limanlarda, tersanelerde ve gemi acentelerinde, yatlarda makineci, gemilerde ikinci, üçüncü ve dördüncü makinist, ayrıca özel ve devlet gemilerinde, tersanelerde çalışabiliyor. Yat inşa dalından mezunların ise özel veya devlet tersanelerinde teknisyen, tekniker, formen ve şef olarak çalışabildiği belirtildi. Önemli bölümler olan lisede, teknik kadar teorik eğitime de önem veriliyor. Alanında uzman 50 kişilik öğretmen kadrosu ile öğrenciler, bir gemide karşılaşabilecekleri tüm durumları okulda yaşıyor ve çözüm önerileri buluyor. Meslek derslerini daha önce gemilerde görev yapan kaptanların verdiği okulda, farklı modeldeki gemilerde çalışmanın canlandırıldığı simülatörler de yer alıyor. Köprü üstü simülatöründe eğitim alan öğrenciler, zorlu deniz ve hava şartlarında gemilerini başarıyla kontrol etmeyi öğreniyor. Düğüm atmadan harita kullanımı, motor çeşitleri, yangın, batma tehlikesine kadar ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna çözüm üretici eğitimler alan öğrenciler, donanımlı bir şekilde mezun oluyor.

Lisedeki 565 öğrenciden 98’ini kız ise öğrenciler oluşturuyor.

"İstihdam oranı yüksek"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Özgür Özdemir, 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşadıklarını belirterek, turizmin kenti Antalya’da da denizciliğin büyük bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Mesleki ve Teknik (Denizcilik) Anadolu Lisesinde öğrencilerin teorik ve pratik eğitimlerini simülatör ve laboratuvarlarda yaptığını kaydeden Özdemir, “Öğrenciler uygulamalarını ise okula ait olan eğitim gemisi ile limanda liseye ait olan eğitim tesisinde yapıyorlar. Öğrencilerimiz stajyer kaptan olarak mezun oluyor. Okulumuzda denizciliğe yönelik sosyal faaliyetler de yapılıyor. İstihdam oranımız çok yüksek. Antalya’da limanda çalışanların yarısı okulumuzdan mezun olan gençlerimizdir. İstihdam sıkıntımız yok” dedi. Öğrencilere, köprü üstü simülatör eğitimi ise Okul Müdürü Nazif Karaman tarafından veriliyor.

"Uzak yol kaptanlığı istiyor"

Köprü üstü simülatöründe eğitim alan Devrim Aral, Antalya’da yaşamasından dolayı küçüklükten bu yana denizciliğe ilgisinin olduğunu söyledi. Hedefinin uzak yol kaptanlığı olduğunu belirten Aral, “Bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Okulumuzda makine, gemi yapımı ve güverte bölümleri de var. Şu an köprü üstü simülasyonunda, bir gemi ile seyir halindeyiz. Uygulamalı eğitim şansımız var. Bu imkanlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünü istiyorum” diye konuştu.

"Kadınlar da yapabilir"

Öğrencilerden Naz Elden de uzak yol kaptanı olmak istediğini belirterek, “Okulumdaki imkanlar, hayallerime ulaşmam için imkan sağlıyor. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğini istiyorum. 3 yıldır uygulamalı eğitim alıyorum, limanda gemimiz var. Kadınların da bu meslekte var olduğunu göstermek istiyorum. Üniformalarımızdan dolayı dışarıda dikkat çekiyor ve saygı görüyoruz” şeklinde konuştu.