Genç iletişimciler kep attı

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler mezuniyet töreninde kep atarak meslek hayatlarına “merhaba” dedi. Büyük coşku ve heyecanın hakim olduğu mezuniyet töreninde iletişim yeminini eden öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde eğitimini tamamlan 77 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Köksalan, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ile yönetim kurulu üyeleri ve öğretim üyelerinin yanı sıra mezun öğrencilerle aileleri katıldı.

“Sessiz yığınların sesi olacak”

Mezuniyet töreninde konuşan Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, İletişim Fakültesi’nin Gaziantep Üniversitesi gibi marka bir üniversitenin gözü ve kulağı olan önemli bir fakülte olduğunu söyledi. İletişim Fakültesi’nin üniversite için ayrıcalıklı bir yeri olduğunu aktaran Sarıbıyık, “İletişim fakültesi öğrencilerimiz bilgi güvenliği ve ahlakını sağlama noktasında bilgini kaynağından 3. Şahıslara ulaşıncaya kadar en önemli görevi en üstlenecek olan kişilerdir. Toplumda sessiz yığınların sesi olacak ve gerçekleri ortaya çıkaracak olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Burada eğitim alan öğrencilerimiz görevini yaptığı zaman bilgi güvenliği ve ahlakına mutlaka değer verecek şekilde yetişiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Üniversite bitse de eğitim hayatınız bitmemeli”

GGC Başkanı İbrahim Ay ise konuşmasına mezun olan öğrencilerimizi kutlayıp meslek hayatlarında başarı dileyerek başladı. Öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi’nden mezun olmaları hasebiyle çok şanslı olduklarını aktaran Ay, “Siz şanslısınız çünkü dünyanın en güzel mesleklerinden birisinin mensubusunuz. Sizler bugün hayatınızın en önemli dönüm noktasından birisini yaşıyorsunuz. Üniversite hayatınız sona ererken bitse de eğitim hayatınız bitmemeli. Başarılı bir iletişimci olabilmek için eğitim hayatınız hayat boyu devam etmeli” dedi.

“Önemli kazanımlarla hayatlarına devam edecekler”

İletişim Fakültesi mezunlarının önemli kazanımlarla hayatlarına devam edeceklerini düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Emre Köksalan, “En azından birkaç şeyi hatırlatmak da fayda var. İletişim fakültesi mezunu olmak ne demektir bunu hatırlamamız gerekiyor. Her şeyden önce bir iletişimci çağı ve dönemi hakkında doğru ve geçerli bilgiye sahip olmak demektir. Sonra bunu hakkaniyet ölçüsünde hakikatten uzaklaşmadan başkalarıyla paylaşabilmek demektir. Bunu yaparken de her zaman vicdanının sesini dinlemek demektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimi yapılırken genç iletişimciler mezuniyet belgelerini 4 yıl boyunca derslerine giren akademisyenlerin ellerinden aldılar. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler edilen iletişim yemininin ardından kep attı.