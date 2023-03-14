Genç Hatipler Salihli’de yarıştı
Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması İl Finali Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlendi.
Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması İl Finali Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Manisa İl finali Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesinin koordinesinde gerçekleştirildi. Yarışmaya farklı ilçelerden 14 Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi katıldı.
Yarışmada İl 1’incisi Gördes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emrullah Gülmez, İl 2’ncisi Turgutlu Anadolu imam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Karabuğa, İl 3’üncüsü Kula Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samet Özman oldu. Dereceye giren öğrencilere Kaymakam Mehmet Kâmil Sağlam, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Küçükçakır, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından ödülleri verildi.