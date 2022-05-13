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Genç hafızlar Türkiye birincisi olmak için yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nın Türkiye Finali Çorlu’da gerçekleştirildi.

Eğitim 13.05.2022, 12:30
Genç hafızlar Türkiye birincisi olmak için yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nın Türkiye Finali Çorlu’da gerçekleştirildi.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programa Vali Aziz Yıldırım, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Din Öğretimi Daire Başkanı İhsan Erkul, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Müftüsü İsmail İpek, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri, hafızlar ve aileleri katıldılar.

Öğrencilerin hafızlıklarının test edildiği, Kuran-ı Kerim’i ezbere okuma, tecvid ve meharic-i huruf bilgilerinin değerlendirildiği yarışmada seçici kurul, en başarılı öğrencileri seçti. Ardından Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ilahi grubu, bir dinleti sundu. İlahilerin dinletisinin ardından Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek ve Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Müftülüklerce hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Akabinde 4. olan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 3. olan öğrencilere Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, 2. olan öğrencilere Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve 1. olan öğrencilere Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından başarı belgeleri, plaketleri ve ödülleri takdim edildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından konuşan Vali Yıldırım, “Kuran-ı Kerim, Yüce Peygamberimize (sallahü aleyhi vesellem) indi ve onun vasıtası ile bize bildirildi. Kıyamete kadar ebedi olarak kalacak, hepimiz buna inanıyoruz ve hiçbir harfi değişmeden kalacak. Bunların kalmasında işte buradaki genç hafızlarımızın emeği çok büyük. Bizler belki yüzünden okumaya gayret ediyoruz. Ama onlar harf harf ezberlediler. Hepsi benim gözümde birincidir. Hepsi alnından öpülmeye layıktır. Onların yetiştiren hocaları ve ailelerini tebrik ediyorum. Bu yolda gayret eden pek çok insan var. Bu gençleri okutabilmek için onlara okuyacakları yerin temini için gayret eden biri sürü insan var. Hepinizin huzurunda onlara da müteşekkirim” dedi.

Ardından Vali Aziz Yıldırım, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Din Öğretimi Daire Başkanı İhsan Erkul’a ve jüri üyeleri Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş ve Yaşar Çuhadar’a, Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Erhan Mete’ye, İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Şamil Ok’a, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Yüksel’e ve Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Ahmet Karalı’ya yarışmaya katkıları sebebi ile plaket takdim etti.

Yarışmada lise kategorisinde Bursa Osmangazi Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Yasir Akbulut birinci, Isparta Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesinden İbrahim Yaman ikinci, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesinden Abdullah Karali üçüncü, ortaokul kategorisinde ise Konya Selçuklu Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulundan Melih Demiröz birinci, Sakarya Erenler Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulundan Furkan Dımaoğlu ikinci, Ağrı Patnos Şehit Polis Taha Yasin Biçer İmam Hatip Ortaokulundan Habip Efe Çil üçüncü oldu.

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