Genç Girişimciler Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

SEY (Semra-Enver Yücel) Vakfı tarafından yeni fikirleri ve gençleri desteklemek amacı ile bu yıl ilki düzenlenen Genç Girişimciler Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Türkiye çapından 200’den fazla liseli öğrencinin başvuru yaptığı yarışmada 72 proje ön değerlendirmeye hak kazandı. Finale 16 proje kaldı.

5 Ocak tarihinde başvuruların başladığı yarışmaya, liseli öğrenciler eğitim ve çevre ana başlıkları altındaki kategorilerde katıldı. Ön değerlendirmeyi geçerek finalist olmaya hak kazananlar, alanında uzman isimlerle bir araya gelerek mentorlük aldı ve projelerine son halini verdi.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Les Benjamin kurucusu Bünyamin Aydın, Beauty Omelette kurucusu Nur Bilen Yavuzer, Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Nil Girgin Kalıp, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü CIFAL İstanbul Direktörü Ahmet Aydemir ve First Robotics yarışması dünya birincisi Ekin Şenvardarlı’nın jüri üyeliğinde, projeler tek tek değerlendirildi.

Birincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesinde yüzde 100 burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesinde yüzde 75 burslu lisans eğitimi, üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektöründe lider firmalarda staj programı olarak belirlendi.

Genç Girişimciler Yarışmasında dereceye giren ve ödül kazananlar isimler şunlar:

"Birinci: Ahmet İslamoğlu - Antiplastik projesi (Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi 12.sınıf -İstanbul)

İkinci: Kıvanç Toper- Nikel Titanyum Enerji Kazanım Sistemi (Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 10.sınıf -İstanbul)

Üçüncü: Nisanur Taşdibi- Akıllı Tarım (Körfez Fen Lisesi 10.sınıf- Kocaeli)".

SEY Vakfı Gelecek Vaad Eden Özel Ödülü Van’a verildi

Yarışmaya Van Muradiye Alpaslan Fen Lisesi’nden katılan 11. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya ise omurga destek aparatı projesi ile SEY Vakfı tarafından özel ödüle layık görüldü. Kaya, babasının rahatsızlığı nedeni ile acıyı dindiren ve ağrıyı azaltan omurga aparatını geliştirdi.

“Bir fikir bile dünyayı değiştirebilir”

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğinin altını çizerek, “Genç girişimciler yarışması ile birlikte yepyeni yeteneklerin ortaya çıktığını gördük. Yarışmaya katılan tüm liseli gençlerin fikirleri güzeldi, jüri üyelerimiz seçim yapmakta bir hayli zorlandı. Bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı. Genç Girişimciler Yarışmasını her yıl düzenli olarak yapacağız ve yepyeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.