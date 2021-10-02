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Genç Bahriyeliler, açık deniz eğitimlerinde Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamladı

Milli Savunma Bakanlığı, Genç Bahriyelilerin açık deniz eğitimleri kapsamında Çanakkale Boğazı’nda Şehitler Abidesi’ni çimariva ile selamladığını bildirdi.

Eğitim 02.10.2021, 20:43
Genç Bahriyeliler, açık deniz eğitimlerinde Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamladı

Milli Savunma Bakanlığı, Genç Bahriyelilerin açık deniz eğitimleri kapsamında Çanakkale Boğazı’nda Şehitler Abidesi’ni çimariva ile selamladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MSÜ Deniz Astsubay MYO öğrencileri, TCH Sokullu Mehmet Paşa ve TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa okul gemilerimizle gerçekleştirdikleri eğitimler kapsamında Çanakkale Boğazı’nda Şehitler Abidesi’ni çimariva ile selamladı” ifadelerine yer verdi.

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