banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor
Vatansever hırsız, kasayı boşalttı, Türk bayrağını öptü!
Vatansever hırsız, kasayı boşalttı, Türk bayrağını öptü!
Mansur Yavaş, mazot yardımı için tarih verdi
Mansur Yavaş, mazot yardımı için tarih verdi

Gelişim Üniversitesi’nden Şanlıurfa’da rehber öğretmenlere yönelik seminer

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik "Z Kuşağına Dokunmak" semineri düzenledi.

Eğitim 25.12.2021, 19:32
Gelişim Üniversitesi’nden Şanlıurfa’da rehber öğretmenlere yönelik seminer

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik "Z Kuşağına Dokunmak" semineri düzenledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik "Z Kuşağına Dokunmak" semineri düzenledi. Özel bir mekanda gerçekleştirilen programa İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Gelişim Üniversitesi Dış İlişkiler Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci, Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Aslıhan Selçuk, Gelişim Üniversitesi Güneydoğu Bölge Temsilcisi Hüseyin Çelik ile Şanlıurfa’da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenleri katıldı.

"Z kuşağı geleceğin bilim adamları, üreticileri ve liderleri"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, seminer sonrası yaptığı açıklamada üniversite olarak Türkiye’nin dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle Z kuşağına yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini söyledi. Rektör Öztaş, "Üniversitemiz topluma faydalı gelişim çerçevesinde ülkemizin çeşitli illerinde özel okullarla iş birliği halinde çeşitli faaliyetler düzenliyor. Bugün düzenlediğimiz faaliyette okulumuzun elamanlarından Aslıhan Hanım, rehber öğretmenlerimizle, idarecilerimizle Z kuşağını konuştu. Bu kuşak çok anılan, çok telaffuz edilen bir kuşak. Ancak özelliğini henüz tanımlayamadığımız, kendilerinden çok büyük değişikliklerin beklendiği bir kuşak. Gençlerimiz ve çocuklarımız 1995 doğumlular olarak tanımlanıyor. Geleceğin üreticileri, geleceğin tüketicileri, geleceğin liderleri, geleceğin bilim adamları, bizim bunları tanımaya ihtiyacımız var. Onların içerisinde bulunacakları dünya üretim biçimleriyle farklılaşacak. Eğitim alışkanlıklarıyla farklılaşacak. Kullanacakları teknolojilerle çok farklılaşacaklar. Biz bu gençleri ne kadar iyi anlayabilirsek, ne kadar iyi tanıyabilirsek, onları o geleceğe daha iyi hazırlayabilme imkanına sahip olacağız" dedi.

Seminerde konuşan Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Aslıhan Selçuk ise, seminer sonrası yaptığı açıklamada, "Seminerimizde Z kuşağını konuştuk. 1995 ve sonrası doğumluları Z kuşağı olarak adlandırıyoruz. Bu kuşağın dinamikleri farklı olduğu için hayata bizlerden farklı bakıyorlar. Farklı özelliklere sahipler. Otoriteye birazcık karşılar. Şeffaflar, doğrucular. Haklarını savunuyorlar ama aynı zamanda çok ciddi bir sosyal medya tüketicisidirler. Z kuşağını bu anlamda anlamak, rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrenmek önemlidir. Z kuşağıyla nasıl iletişim kurabileceğimizi, nasıl buluşturacağımızı konuştuk. Oldukça verimli bir eğitimdi" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Hatayspor 19 32
5. Fenerbahçe 18 29
6. Adana Demirspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Galatasaray 19 27
9. Alanyaspor 18 27
10. Sivasspor 18 26
11. Karagümrük 18 26
12. Gaziantep FK 18 25
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 18 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
20. Göztepe 18 14
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8