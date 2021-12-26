Geleceğin uçak mühendis ve teknisyenleri bu okulda yetişiyor

Geleceğin uçak mühendis ve teknisyenlerinin yetiştiği Sakarya Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesi’ndeki öğrenciler, teorik derslerinin yanı sıra okuldaki hangar ve atölyelerdeki uçaklarda uygulamalı eğitim görüyor.

Sakarya Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesi’nde öğrencilere verilen teorik derslerin yanı sıra okulun hangarındaki uçaklarda uygulamalı gösterilen derslerle geleceğin uçak mühendisi ve teknisyenleri yetiştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat programı çerçevesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren lisede, teorik derslerini sınıflarında alan öğrenciler, uygulama eğitimini hangarlarda gerçek uçaklar üzerinde alarak sektöre hazırlanıyor.

Sakarya Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesi Müdürü Merve Başar, öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri birleştirerek hayata hazırlanma yolunda hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Merve Başar; uçak bakım alanı mezunu öğrencilerin üniversitelerin uçak gövde motor, makine, elektrik-elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya bu alanların öğretmenlik bölümlerine, bilişim teknolojileri alanından mezun öğrencilerin ise bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerine daha düşük puanlarla yerleşme imkanına sahip olduğunu anlattı.

Öğrencilerin havacılık alanına ilgi duymasının önemine değinen Başar, “Kayıt sırasında öğrencilere ‘Geleceğinizi bu alanlarda şekillendirmek istiyor musunuz?’ diye soruyoruz. Açıkçası anne-babanın yönlendirmesiyle öğrencilerimizi burada istemiyoruz. Öğrencilerimizin istekli olması, okulumuza yüzde 50 başarıyla başlama fırsatının yanı sıra gelişimlerine de katkı sağlıyor” diye konuştu. Başar, okulun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) tanımlanan 16 eğitim modülün 8’inden muafiyet verdiğini aktararak öğrencinin matematik, fizik, kimya gibi belirlenen modül derslerinin ortalaması 75 barajını geçtiğinde sertifikaya sahip olacağını ve başvuracağı uçak bakım merkezleriyle ilgili kuruluşlarda daha ön planda mesleki hayatına başlayabileceğini kaydetti.

Uçak Bakım Öğretmeni İsmail Hakan Bayındır da, öğrencilerin burada ‘A’ dan ‘Z’ye her şeyi öğrendiklerini ve geleceğin mühendis ile teknisyen adayı olduklarını belirtti. 11’inci sınıf öğrencisi Abdul Kadir Sürükoğlu, “Benim hedefim pilot olmak burada işi öğrenip üniversitede pilotaj bölümüne pilot olmak. Ben bu okula severek geldim ve benim ortaokuldan beri hayal ettiğim bir bölümdü havacılık bölümü. Burada uçak bakımı tamiri ile ilgili bilgiler alıyoruz ve uçakla ilgili olarak ne varsa burada ders alıyoruz” şeklinde konuştu.

Okula havacılığı sevdiği için geldiğini belirten Havacılık Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Nisa Nur Taşlı ise, “Uçakla ilgili olarak burada bütün bilgileri öğreniyoruz. Benim hayalim burada tam donanımlı bir şekilde kendimi geliştirmek ve uçak teknisyeni olarak bu alanda yükselmek istiyorum” ifadelerini kullandı.