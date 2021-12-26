banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
SANKO Camisi’nin temeli atıldı
SANKO Camisi’nin temeli atıldı
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor
Vatansever hırsız, kasayı boşalttı, Türk bayrağını öptü!
Vatansever hırsız, kasayı boşalttı, Türk bayrağını öptü!

Geleceğin uçak mühendis ve teknisyenleri bu okulda yetişiyor

Geleceğin uçak mühendis ve teknisyenlerinin yetiştiği Sakarya Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesi’ndeki öğrenciler, teorik derslerinin yanı sıra okuldaki hangar ve atölyelerdeki uçaklarda uygulamalı eğitim görüyor.

Eğitim 26.12.2021, 11:19
Geleceğin uçak mühendis ve teknisyenleri bu okulda yetişiyor

Geleceğin uçak mühendis ve teknisyenlerinin yetiştiği Sakarya Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesi’ndeki öğrenciler, teorik derslerinin yanı sıra okuldaki hangar ve atölyelerdeki uçaklarda uygulamalı eğitim görüyor.

Sakarya Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesi’nde öğrencilere verilen teorik derslerin yanı sıra okulun hangarındaki uçaklarda uygulamalı gösterilen derslerle geleceğin uçak mühendisi ve teknisyenleri yetiştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat programı çerçevesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren lisede, teorik derslerini sınıflarında alan öğrenciler, uygulama eğitimini hangarlarda gerçek uçaklar üzerinde alarak sektöre hazırlanıyor.

Sakarya Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesi Müdürü Merve Başar, öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri birleştirerek hayata hazırlanma yolunda hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Merve Başar; uçak bakım alanı mezunu öğrencilerin üniversitelerin uçak gövde motor, makine, elektrik-elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya bu alanların öğretmenlik bölümlerine, bilişim teknolojileri alanından mezun öğrencilerin ise bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerine daha düşük puanlarla yerleşme imkanına sahip olduğunu anlattı.

Öğrencilerin havacılık alanına ilgi duymasının önemine değinen Başar, “Kayıt sırasında öğrencilere ‘Geleceğinizi bu alanlarda şekillendirmek istiyor musunuz?’ diye soruyoruz. Açıkçası anne-babanın yönlendirmesiyle öğrencilerimizi burada istemiyoruz. Öğrencilerimizin istekli olması, okulumuza yüzde 50 başarıyla başlama fırsatının yanı sıra gelişimlerine de katkı sağlıyor” diye konuştu. Başar, okulun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) tanımlanan 16 eğitim modülün 8’inden muafiyet verdiğini aktararak öğrencinin matematik, fizik, kimya gibi belirlenen modül derslerinin ortalaması 75 barajını geçtiğinde sertifikaya sahip olacağını ve başvuracağı uçak bakım merkezleriyle ilgili kuruluşlarda daha ön planda mesleki hayatına başlayabileceğini kaydetti.

Uçak Bakım Öğretmeni İsmail Hakan Bayındır da, öğrencilerin burada ’A’dan Z’ye’ her şeyi öğrendiklerini ve geleceğin mühendis ile teknisyen adayı olduklarını belirtti. 11’inci sınıf öğrencisi Abdul Kadir Sürükoğlu, “Benim hedefim pilot olmak burada işi öğrenip üniversitede pilotaj bölümüne pilot olmak. Ben bu okula severek geldim ve benim ortaokuldan beri hayal ettiğim bir bölümdü havacılık bölümü. Burada uçak bakımı tamiri ile ilgili bilgiler alıyoruz ve uçakla ilgili olarak ne varsa burada ders alıyoruz” şeklinde konuştu.

Okula havacılığı sevdiği için geldiğini belirten Havacılık Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Nisa Nur Taşlı ise, “Uçakla ilgili olarak burada bütün bilgileri öğreniyoruz. Benim hayalim burada tam donanımlı bir şekilde kendimi geliştirmek ve uçak teknisyeni olarak bu alanda yükselmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Hatayspor 19 32
5. Fenerbahçe 18 29
6. Adana Demirspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Galatasaray 19 27
9. Alanyaspor 18 27
10. Sivasspor 18 26
11. Karagümrük 18 26
12. Gaziantep FK 18 25
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 18 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
20. Göztepe 18 14
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8