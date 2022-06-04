Geleceğin teknoloji yıldızları Deneyap Teknoloji Atölyelerine girebilmek için ter döküyor

Karabük’te geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyelerine girebilmek için sınavlarda ter döküyor.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli gençlerin tespit edilmesi, gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması amacıyla Karabük’te kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için sınavlar başladı. Şuana kadar başvuru yapan bin 500 öğrenci gençlik merkezlerinde atölyeye girebilmek için ter döküyor. Geleceğin bilim insanı, araştırmacıları, girişimcileri olmak isteyen öğrenciler 16 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavlarının 15 gün süreceğini belirterek, “Bakanlığımızın pilot olan illerde uyguladıktan sonra Karabük’ün de içinde olduğu dördüncü faz grupta Karabük olarak bu yıl ilk defa Deneyap Atölyeleri için hem teorik hem pratik sınavlarımıza başladık. Yaklaşık 15 gündür 4., 5., 8. ve 9. Sınıf öğrencilerinden başvuru alıyorduk” dedi.

Güven, şuana kadar bin 500 kadar başvuru aldıklarını, başvurusunu yapamamış olan öğrencilerin dijital ortamlardan 16 Haziran’a kadar başvuru yaparak sınavlara katılabileceklerini aktararak, “Özellikle milli teknolojinin verimli bir şekilde öğrencilere anlatılabilmesi ve gelecekteki gençlerimizin bu alanda başarılı çalışmalara imza atabilmesi için ön başlangıç olan bu programa şartları uyan tüm öğrencileri davet ediyoruz. Bu öğrencilerimizden uygulamalı ve teorik sınav sonucunda seçilecek olan 160 öğrencimiz 3 yıl boyunca alanında uzman arkadaşlarımızdan hem teknolojik hem siber güvenlik hem de farklı bilimsel çalışmalar içerisinde eğitimler alacak” diye konuştu.

Amaçlarının yeni teknoloji yıldızlarının, fikirlerini Deneyap Atölyelerde uygulayarak ülkeye faydalı bilimsel çalışmalar yapmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Güven, 5 binin üzerinde başvuru beklediklerini söyledi.