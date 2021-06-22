Geleceğin sağlıkçıları zorlu eğitimlerden geçiyor

Gümüşhane Üniversitesinde 1 Haziran’dan beri yüz yüze eğitim gören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri hazırlanan zorlu parkurda sınav olarak mesleklerine hazırlanıyor.

Mezun olup atandıktan sonra acil olaylara ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekibin içerisinde yer alacak olan Paramedik Bölümü öğrencileri üniversitenin spor salonunda kurulan zorlu parkurda gruplar halinde tatbikat gerçekleştirdi.

İlk olarak sulama borusundan yapılan dar bir tünelde hasta taşıyan öğrenciler daha sonra sedyeye bağladıkları hastayı üzerinde çarptıklarında ses çıkaran zillerin olduğu dairelerin içinden geçirdi.

Sevk sırasında pinpon toplarının düşmemesinin en önemli kriterin olduğu tatbikatta öğrenciler araç lastiklerinin içinden de geçtikten sonra nefes kontrolü için su dolu bardakların içine konulan pinpon toplarını arkadaki bardağa attı. Bu esnada sık sık bardaktan sıçrayan sulara maruz kalan öğrencilerin kimisi topu hemen diğer bardağa atarken kimisi de bardaktaki suyun azalması nedeniyle dakikalarca uğraştı. Ekip arkadaşları topu atamayan öğrenciye destek olmak için sık sık taktik verdi.

Üç gün sürecek tatbikatlara salgın tedbirleri kapsamında toplam 70 öğrenci katılırken, sınav değerlendirme komisyonunda akademisyenlerin yanında İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları da yer alıyor.

Sınava giren öğrencilerden İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi İsmail Bozdan, “Burada kurulan parkurda zor alanda çalışmayı, zincirlerden geçmeyi, nefes kontrolünü ve en önemlisi ekip olmayı öğrendik” dedi.

Parkurda en çok sedyedeki yaralıyla birlikte geçtikleri dairenin olduğu alanda zorlandıklarını anlatan Bozdan, “Dar alanda dengeyi sağlamak çok zor ve hastanın devrilme riski vardı. Hastayı devirmeden geçmek önemli olan. Bu tatbikatlar bizi mesleğe hazırlıyor” diye konuştu.

Tatbikata katılan bir diğer öğrenci Şeyma Demir ise alternatif hasta taşıma tekniklerini uygulayarak öğrendiklerini belirterek, “Zor şartlar altında hastanın nasıl taşınması gerektiğini, nasıl stabilize edilmesi gerektiğini en doğru şekilde uyguladık. Parkur zordu ama gerçek hayatta herşey daha zor olacak. Şimdiden buna hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle eğitimleri uzaktan yürütürken Rektörlüğün verdiği kararla 1 Haziran’dan itibaren yüz yüze eğitim uygulamasına geçtiklerini hatırlatan okulun müdür yardımcısı Özgür Palancı, “Alınan kararla birlikte paramedik bölümü 2.sınıf öğrencilerimizi yüz yüze eğitime çağırdık. Buradaki amacımız hem salgın tedbirlerini dikkate alarak alandan mezun olacak öğrencilerin alternatif olarak yani alanda daha zorluk çekmemeleri için uygulama eğitimlerini tamamlamak. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğümüzdeki eğitmen arkadaşlarımızın katkısıyla paramedik öğrencilerimize alternatif hasta taşıma teknikleri ve bir nevi de bu olayı biraz daha zor olduğunu öğrenciye yansıtmak için de bir eğitim parkuru hazırladık” şeklinde konuştu.

Salgın nedeniyle 70 öğrenciyi grup grup aldıkları eğitim programının 3 gün süreceğini ifade eden Palancı, eğitimleri öğrencilere daha çok uygulama fırsatı sunmak ve eksiklerini gidermek için yaptıklarını dile getirdi.

Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Mehmet Merdan’ın da takip ettiği tatbikatta parkuru başarıyla tamamlayan öğrenciler arkadaşları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.