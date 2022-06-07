Geleceğin projeleri ‘Sudaki Yaşam’ için yarıştı

‘Sudaki Yaşam’ temasıyla düzenlenen ‘U-MakerFest VI’da geleceğin projeleri yarıştı. Uğur Okulları öğrencileri; deniz ekosistemini sürdürülebilir biçimde korumaya, sudaki canlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözümler üretti.

Türkiye’nin farklı illerinde öğrenim gören Uğur Okulları öğrencileri yıl boyunca Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde edindikleri bilgileri U-MakerFest VI’da sergiledi. Bahçeçehir Üniversitesi Future Campus ev sahipliğinde ‘Sudaki Yaşam’ temasıyla düzenlenen festivalde öğrenciler robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon olmak üzere 3 alanda yarıştı.

47 takım 172 öğrenci

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ilke edinerek bu yıl Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı’nı başlatan Uğur Okulları, U-MakerFest VI etkinliğini de dünyanın geleceği adına bilinçli adımlar atmak üzerine kurguladı. Uğurlu öğrenciler, Sudaki Yaşam konusundaki problemleri belirleyip deniz ekosistemini sürdürülebilir biçimde korumaya, sudaki canlı popülasyonunun yaşam kalitesini arttırmaya, sudan endüstri ve tarım alanlarında maksimum fayda sağlamaya yönelik projelerini tasarladılar.

Toplam 172 öğrencinin 47 proje ile yarıştığı festivalde, Robotik alanında kazanan takım Uğur Okulları Karşıyaka Kampüsü Lapis takımı oldu. Oyun Tasarımı alanında Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsü’nden Master Coders ödülün sahibi olurken Video/Animasyon alanında ise Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Dijital Zihinler Takımı şampiyon oldu. Ayrıca takımlar görsel tasarım, alternatif çözüm ve sürdürülebilirlik gibi 18 farklı alanda ödüllendirildi.

Yenilikçi çözümler ve özgün projeler

Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez “Öğrencilerimiz bu festival ile araştırma yapma, proje geliştirme, ekip çalışması, sunma becerisi gibi 21. yüzyıl hayat becerilerini de burada kazanmış oluyorlar" dedi.

‘Sudaki Yaşam’ temasıyla düzenlenen festival çerçevesinde, sorunlara çözüm bulmayı amaçladıklarını dile getiren Arda Ergez sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm kademelerde başlattığımız Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programımız çerçevesinde, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm temalarında pek çok çalışmaya ve eylem planına imza attık. Altıncısını düzenlediğimiz U-MakerFest’de de bu yılki temamızı Sudaki Yaşam olarak belirledik. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan yola çıkarak öğrencilerimiz Sudaki Yaşam konusundaki problemleri belirleyerek, yenilikçi çözümler üretti ve özgün projeleriyle yarıştı. Projelerini seçkin jüri üyelerimiz değerlendirdi. Maker kültürü, teknoloji ile ‘kendin yap’ kültürünün birleşmesinden oluşan bir akımdır. U-Makerfest Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen; yarışma, sergi ve atölye alanlarından oluşan bir maker festivalidir. Amacımız geleceği kodlayabilen çocuklar yetiştirmek. U-Makerfest ile öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve üretici düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.”

“Tüketen değil üreten çocuklar yetiştirmek istiyoruz”

Son olarak bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olarak çocukların bu eğitimler vasıtasıyla tüketen değil üreten bir nesil olmalarını istediklerini söyleyen Ergez, “Bizler geleceği kodlayan, tüketen değil üreten çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda da okul öncesinden başlayarak bilgi ve iletişim teknolojileri dersimiz sayesinde dijital vatandaşlık, oyun tasarımı, animasyon, robotik kodlama gibi birçok modülü sunuyoruz. 10’uncu sınıflarda önümüzdeki yıl itibariyle yapay zeka modülünü de ders içeriklerimize kattık. Dolayısıyla teknoloji bizi ne tarafa götürüyorsa biz de öğrencilerimize onu anlatmaya ve oraya yönlendirmeye gayret ediyoruz” diyerek değerlendirmelerini sonlandırdı.