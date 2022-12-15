Geleceğin öğretmenlerine ’kaynaştırma’ eğitimi

Kastamonu’da gerçekleştirilen proje çerçevesinde, öğretmen adayları 3 gün boyunca üniversitede alacakları eğitimle özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılması noktasında bilgilendiriliyor. Başlayan proje çerçevesinde çeşitli illerden gelen 45 öğretmen adayına, eğitim verilmeye başlandı.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK’ın desteklediği “2237-A İyi Bir Kaynaştırma İyi Bir Uygulayıcı İster: Öğretmen Adaylarına Kaynaştırma Yoluyla Eğitime İlişkin Yeterlik Eğitimi” Projesi başladı. Proje çerçevesinde farklı illerden Kastamonu’ya gelen 45 öğretmen adayına 3 gün boyunca eğitim verilecek. Öğretmenler alacakları eğitim sayesine, özel gereksinimli bireylerin okulda kaynaşmasını sağlayacak kapasiteye ve özel gereksinimli bireylere karşı farkındalığa sahip olacak.

“45 öğretmen adayına üç gün boyunca kaynaştırma eğitimi verilecek”

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen projenin açılış programında konuşan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, “Projemizin amacı, ileride kaynaştırma ortamlarında çalışacak olan siz öğretmen adaylarımızın kaynaştırma konusunda bilgilendirmek ve bu proje çerçevesinde gerçekleştireceğimiz örnek uygulamalarla da pratikler edinmenizi sağlamaktır. Böylece siz öğretmen adaylarımızın hem kaynaştırmaya yönelik yeterlilikler kazanmanızı hem de edineceğimiz farkındalıkla uygun tutumlar geliştirmenize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece geleceğin öğretmenleri olan siz öğretmen adaylarımızın kaynaştırmayla ilgili iyi bilgiler edindiğinizde ileride neleri gerçekleştirebileceğinizi ama iyi bilgi edinmeden, kaynaştırma uygulamalarına girmenin de sağlıklı olmayacağı konusunda bilgi sahibi olma yönünde burada bilgiler edineceksiniz. Projemiz, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanımız Esra Hocamızın yürütücülüğünde gerçekleşen bir projedir. Katılımcılar olarak Gazi Üniversitesi’nden, Ankara Üniversitesi’nden, Eskişehir Osmangazi Üniversitemizden, Aksaray Üniversitesi’nden ve Kastamonu Üniversite ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden katılımcı hocalarımız var. Hocalarımız proje çerçevesinde belirlenmiş etkinliklerin gerçekleştirilmesini de sizlere eğitici olarak verecek, rehberlik edeceklerdir. Esas eğitim alacak olan proje katılımcılarımız farklı üniversitelerden Kastamonu dışından gelen 15 öğretmen adayımız var. Üniversite içinden de 30 civarında öğretmen adayımız bulunmakta” dedi.

“Üç gün boyunca 30 ders saatini kapsayan iyi bir kaynaştırma eğitimi olacak”

Projenin yürütücüsü Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı ise, “Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli bireylerin akranları ile karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli destek eğitim hizmetleri sunularak tam zamanlı ya da özel eğitim sınıfları aracılığıyla yarı zamanlı olarak verilen eğitim şeklinde ifade edilmektedir. Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli bireylerin, bilişsel, duygusal, akademik, bedensel ve en önemlisi de sosyal becerilerini geliştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Fakat bu katkı ve yararın olabilmesi için kaynaştırma eğitiminin de başarılı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Araştırmalar incelendiğinde kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarının uygulayıcısı ve başarıya ulaşmasındaki en önemli paydaş olan öğretmenlerin kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları konusundaki yeterliliklerinin ve tutumlarının düşük olduğu görülmektedir. Bu çerçevede üç gün boyunca, 30 ders saatini kapsayan iyi bir kaynaştırma, iyi bir uygulayıcı ister. Öğretmen adaylarına projemizle, kaynaştırma eğitiminin ne olduğu, amaçları, neden önemli olduğu, neden kaynaştırma yoluyla eğitimin verilmesi gerektiği, uygun şekilde verildiğinde faydalarının neler olacağı, uygun şekilde verilmediğinde, olası zararlarının neler olabileceği, yetersizlik türlerine göre kaynaştırma eğitimi ve uyarlamalar, kaynaştırma ortamında eğitim alan öğrencilere materyal hazırlama ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama hakkında teorik ve uygulamaya dönük eğitimler verilmesi planlanmıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli illerden gelen öğrenciler, akademisyenler tarafından eğitimleri verilmek üzere sınıflara alındı.

(Vİ-MK