Geleceğin enerji kahramanlarına 6 bin lira burs imkanı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokolle Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için ter dökecek öğrencilere burs imkanının ilk adımı atıldı. Türkiye’nin petrol endüstrisindeki insan kaynağını daha da geliştirmek amacıyla imzalanan protokolle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda iki ön lisans programı açıldı.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi dahilinde açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler, öğrenim süresi boyunca burs almaya hak kazanacak. Programları başarı ile tamamlayan öğrenciler, TPAO’nun alt şirketi olan TP-OTC’nin işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilecek.

Ayrıca TPAO, TP-OTC aracılığıyla YÖK ile yapılan bir diğer protokol gereği; bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, kimya, makine, metalurji ve malzeme, petrol ve doğal gaz, jeofizik, jeoloji mühendislik alanında staj programını da kapsayan burs fırsatı sağlıyor. Burs başvuru şartlarını sağlayarak programa kabul edilen adaylar, lisans öğrenimleri süresince aylık 6 bin lira burs almaya hak kazanmalarının yanı sıra mezun olduklarında TPAO’nun alt şirketi TP-OTC’de çalışma imkanına sahip olacak. Üniversite hayatları boyunca burs alacak öğrenciler, okulda öğrendiklerini de sahada pratik ile destekleyecek.

Burs başvuru tarihleri ve şartlar https://tp-otc.com/ogrenci-gelisim-programlari/ adresinden takip edilebilecek.

“Geleceğin enerji kahramanlarını arıyoruz”

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, son yıllarda Türkiye’nin her alanda nitelikli insan gücünü artırdığına dikkati çekti. Bu sektörlerin başında enerjinin geldiğine işaret eden Bilgin, "TPAO olanak tüm çalışanlarımızla enerji bağımsızlığımız için gece gündüz ter döküyoruz. Ama en az onlar kadar önemli olan bir diğer husus hiç şüphesiz bu alanda insan kaynağımızı da geliştirmek. İşte bu vizyon ile yola çıktık. Türkiye’nin geleceğine gençlerimiz sayesinde güveniyoruz" dedi.

Gençlere yapılan her yatırımın karşılığının misliyle alındığının altını çizen Bilgin, "Sadece burs vermekle kalmıyoruz, imkanlardan yararlanan gençlere istihdamın da kapısını açıyoruz. Şu anda Türkiye enerji bağımsızlığı için adeta bir tarih yazıyor. İşte bu gençlerimiz de geleceğimizin enerji kahramanları olacak. TPAO olarak geleceğin enerji kahramanlarını arıyoruz" ifadelerini kullandı.