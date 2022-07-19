Geleceğin en yüksek maaşlı 20 mesleği
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları meslek ve okul seçimi konusunda araştırma yapmaya başladı. Uzmanlar, 2022'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan 20 mesleğini açıkladı. Bu listede zirvede siyaset bilimi yer alırken ikinci sıradan onu kimya mühendisliği takip etti. Üçüncü sırada ise analistlik yer aldı.
Geleceğin en yüksek maaşlı 20 mesleği şu şekilde:
20. TEKNİK YAZARLIK - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 4 bin 300 / Ortalama yıllık maaş: 78 bin 590 dolar
19. ÇEVRE BİLİMCİLERİ VE ÇEVRE UZMANLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 7 bin 100 / Ortalama yıllık maaş: 80 bin 90 dolar
18. MALİ DENETÇİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 4 bin 900 / Ortalama yıllık maaş: 92 bin 730 dolar
17. VERİTABANI MİMARLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı:12 bin 800 / Ortalama yıllık maaş: 101 bin 90 dolar
16. LİSE SONRASI FELSEFE VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİ 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 100 / Ortalama yıllık maaş: 90 bin 160 dolar
15. YER BİLİMCİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 600 / Ortalama yıllık maaş: 112 bin 110 dolar
14. SANATÇI VE SPORCULAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 600Ortalama yıllık maaş: 98 bin 70 dolar
13. LİSE SONRASI EĞİTİM DANIŞMANLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 3 bin 700Ortalama yıllık maaş: 75 bin 10 dolar
12. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ VE BİLGİ İŞLEM UZMANLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 5 bin / Ortalama yıllık maaş: 130 bin 890 dolar
11. EPİDEMİYOLOGLAR (BULAŞICI HASTALIK UZMANLARI) - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400 / Ortalama yıllık maaş: 83 bin 10 dolar
10. İSTATİSTİKÇİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 14 bin 800 / Ortalama yıllık maaş: 97 bin 170 dolar
9. EKONOMİSTLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 900 / Ortalama yıllık maaş: 120 bin 880 dolar
8. BİYOMÜHENDİSLER VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin / Ortalama yıllık maaş: 98 bin 340 dolar
7. LiSE SONRASI EKONOMİ ÖĞRETMENLİĞİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 900 / Ortalama yıllık maaş: 123 bin 720 dolar
6. GIDA TEKNOLOJİ UZMANLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 600 / Ortalama yıllık maaş: 80 bin 190 dolar
5. HİDROLOGLAR (SU BİLİMLERİ UZMANLARI) - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400 / Ortalama yıllık maaş: 90 bin 150 dolar
4. FİZİKÇİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 300 / Ortalama yıllık maaş: 137 bin 700 dolar
3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 26 bin 100 / Ortalama yıllık maaş: 92 bin 280 dolar
2. KİMYA MÜHENDİSLERİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 400 / Ortalama yıllık maaş: 114 bin 820 dolar
1. SİYASET BİLİMCİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400 / Ortalama yıllık maaş: 124 bin 100 dolar
kaynak:yeniçağ