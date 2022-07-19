Geleceğin en yüksek maaşlı 20 mesleği şu şekilde:

20. TEKNİK YAZARLIK - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 4 bin 300 / Ortalama yıllık maaş: 78 bin 590 dolar

19. ÇEVRE BİLİMCİLERİ VE ÇEVRE UZMANLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 7 bin 100 / Ortalama yıllık maaş: 80 bin 90 dolar

18. MALİ DENETÇİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 4 bin 900 / Ortalama yıllık maaş: 92 bin 730 dolar

17. VERİTABANI MİMARLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı:12 bin 800 / Ortalama yıllık maaş: 101 bin 90 dolar

16. LİSE SONRASI FELSEFE VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİ 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 100 / Ortalama yıllık maaş: 90 bin 160 dolar

15. YER BİLİMCİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 600 / Ortalama yıllık maaş: 112 bin 110 dolar

14. SANATÇI VE SPORCULAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 600Ortalama yıllık maaş: 98 bin 70 dolar

13. LİSE SONRASI EĞİTİM DANIŞMANLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 3 bin 700Ortalama yıllık maaş: 75 bin 10 dolar

12. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ VE BİLGİ İŞLEM UZMANLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 5 bin / Ortalama yıllık maaş: 130 bin 890 dolar

11. EPİDEMİYOLOGLAR (BULAŞICI HASTALIK UZMANLARI) - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400 / Ortalama yıllık maaş: 83 bin 10 dolar

10. İSTATİSTİKÇİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 14 bin 800 / Ortalama yıllık maaş: 97 bin 170 dolar

9. EKONOMİSTLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 900 / Ortalama yıllık maaş: 120 bin 880 dolar

8. BİYOMÜHENDİSLER VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin / Ortalama yıllık maaş: 98 bin 340 dolar

7. LiSE SONRASI EKONOMİ ÖĞRETMENLİĞİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 900 / Ortalama yıllık maaş: 123 bin 720 dolar

6. GIDA TEKNOLOJİ UZMANLARI - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 600 / Ortalama yıllık maaş: 80 bin 190 dolar

5. HİDROLOGLAR (SU BİLİMLERİ UZMANLARI) - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400 / Ortalama yıllık maaş: 90 bin 150 dolar

4. FİZİKÇİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 300 / Ortalama yıllık maaş: 137 bin 700 dolar

3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 26 bin 100 / Ortalama yıllık maaş: 92 bin 280 dolar

2. KİMYA MÜHENDİSLERİ - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 400 / Ortalama yıllık maaş: 114 bin 820 dolar

1. SİYASET BİLİMCİLER - 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400 / Ortalama yıllık maaş: 124 bin 100 dolar

kaynak:yeniçağ