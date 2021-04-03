Geleceğin çocuk gelişimi uzmanlarından “Materyal Tasarımı Sergisi”

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, çocuk eğitimiyle ilgili tasarladıkları materyalleri dijital bir sergide ziyarete açtı.

Üniversitenin web sitesinde yayınlanan dijital sergide, öğrencilerin okul öncesi eğitime ait materyal tasarımlarının sergilendiğini belirten Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Celal Gülşen, sergiye dair şu ifadeleri kullandı: ’’Çocuk eğitiminde çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler yönünden eşzamanlı geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Çocukların çoklu zekâ temelli bir anlayışla çok yönlü yetiştirilmesinde ve geliştirilmesinde eğitimde kullanılan materyallerin önemi daha da artmaktadır. ‘Başarılı insan aradığını bulamayınca, bulduğuna aradığı şekli verebilen insandır’ düsturuyla öğrencilerimize mezuniyet sonrası çalışmalarında ihtiyaç duydukları materyalleri tasarlamaları konusunda tecrübe kazanmaları amacıyla geliştirilen materyallerimizi, maalesef bu sene üç boyutlu sergileyemiyoruz. Materyallerimizin görsellerinden oluşan dijital sergimizi ziyarete bütün paydaşlarımızı bekleriz.’’

Sergi üniversitenin web sitesinden herkesin erişimine açık.