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Geleceğin aşçıları modern mutfaklarda yetişiyor

Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, modern mutfak ve araç gereçlerle birlikte geleceğin usta aşçıları olmak için eğitim görüyor.

Eğitim 09.04.2022, 09:57
Geleceğin aşçıları modern mutfaklarda yetişiyor

Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, modern mutfak ve araç gereçlerle birlikte geleceğin usta aşçıları olmak için eğitim görüyor.

Eskişehir’de bulunan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümünde eğitim gören 120 öğrenci, gelecekte usta aşçılar olabilmek için genç yaşta ter döküyor. Hem normal okul eğitimi hem de mutfak eğitimi alan öğrenciler, yoğun tempoya rağmen severek yaptıkları aşçılıkta kendilerini geliştirmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Bolu’da düzenlenen Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması’na okullarını temsilen katılan öğrenciler Eskişehir’e ikincilik ödülüyle dönmüştü. Önümüzdeki süreçte düzenlenecek olan yarışmalarda iddialı olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, altın madalyayla Eskişehir’e dönmek istiyor.

“Öğrencilerimiz imkânlarımızdan yararlanarak sektöre en iyi şekilde hazırlanıyor”

Okul bünyesinde bulunan mutfağın Eskişehir’deki okullar arasında en moderni olduğunu belirten Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, öğrencilerin geleceğe hazırlıkları aşamasında ellerinden gelen desteği sunduklarını belirtti. Örgün öğretimin dışında halk eğitim merkezi işbirliğiyle her yıl yüzlerde aşçı adayının yetiştirildiğini söyleyen Kabadayı, “Okulumuzun yiyecek, içecek hizmetleri alanında Anadolu meslek programında 120, mesleki eğitim merkezi programında 64 öğrencimiz var. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla ve bakanlığımızdan aldığımız desteklerle Eskişehir’in en modern eğitim ve öğretim atölyelerini hayata geçirdik. Bölümümüzdeki öğrencilerimiz bu imkânlarımızdan yararlanarak sektöre en iyi şekilde hazırlanıyor. Halkımıza da burada özellikle Eskişehir’in yöresel yemekleriyle ilgili eğitimler vermeyi planlıyoruz. Bunun dışında halk eğitim merkezi kanalıyla çırak yardımcısı ve usta yardımcısı eğitimlerini vermeyi planlıyoruz. Hem örgün, hem mesleki eğitim merkezi, hem de halk eğitim merkezi işbirlikleriyle yaygın eğitim vererek geleceğin aşçılarının yetiştirilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aşçı yardımcısı olarak sektöre geçiyorlar”

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü’nde alan şefi olan Şükran Tuncel Az, öğrencilerin lise eğitimini bitirdiğinde aşçı yardımcısı olduğunu belirtti. Öğrencilerin sektörde görecekleri her şeyi okulda tecrübe ettiklerini söyleyen Şükran Tuncel Az, “Öğrencilerimiz burada pasta, sulu yemek, alakart tabakları, tatlılar gibi birçok ürünün yapımını görüyorlar. 4 yıllık eğitimlerinin sonunda da aşçı yardımcısı olarak sektöre geçiyorlar. Haftada 25 saat ders görüyorlar. Tamamı yeni açılan atölyemizin ocak ve fırınlarında yapılıyor. Sektöre girdiklerinde karşılaştıkları araç ve gereçlerle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Geleceğin aşçılarını burada yetiştiriyoruz ve bekliyoruz” dedi.

“Yiyecek, içecek hizmetleri alanıyla ilgili her şeyi görüyoruz”

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü 11. sınıf öğrencisi Barış Özyavuz, sektör deneyimlerini okulda edindiklerini söyledi. Katıldıkları yarışma hakkında da konuşan Özyavuz, şu ifadeleri kullandı:

“Burada aklınıza gelebilecek yiyecek içecek hizmetleri alanıyla ilgili her şeyi görüyoruz. Sektöre geçiş yaptığımızda göreceğimiz her şeyi burada deneyimliyoruz. Yarışmamız da iyi geçti. İkinci olduk. Benim ve arkadaşlarımın küçük hatalarından dolayı ikinci olduk. Birinci olabilirdik fakat bazı aksiliklerden dolayı olamadık. Aralık ayında tekrar bir yarışma yapılacağını duyduk. Oraya hazırlanacağız. Kendi öz hedefim de bir işletme sahibi olmak istiyorum.”

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