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Geleceğin aşçıları bu mutfakta yetişecek

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Aşçılık Programına kayıtlı öğrencilerin daha donanımlı yetişmesi için son teknolojiye uygun olarak hazırlanan mutfağın açılışını yapan Rektör, Prof. Dr. Fuat Erdal, "Yetenekli öğrencilerin maharetlerini geliştirebileceği bir mutfak yaptık" dedi.

Eğitim 02.03.2022, 17:18
Geleceğin aşçıları bu mutfakta yetişecek

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Aşçılık Programına kayıtlı öğrencilerin daha donanımlı yetişmesi için son teknolojiye uygun olarak hazırlanan mutfağın açılışını yapan Rektör, Prof. Dr. Fuat Erdal, "Yetenekli öğrencilerin maharetlerini geliştirebileceği bir mutfak yaptık" dedi.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin uygulama derslerinde kullanması amacıyla hazırlanan iki ayrı mutfak, düzenlenen törenle açıldı. Mutfakta ilk ocağı ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından yakıldı. Ardından gezilen mutfak tam not aldı. Gelen misafirler ise bölüm öğrencilerinin yaptığı yemeklerin tadına baktı.

“Öğrencilerimizin yeteneklerine yetenek katacakları bir uygulama alanı oldu”

Mutfak hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, diğer üniversitelere göre daha yüksek puanla gelen öğrencilerin kaliteli bir mutfakta eğitim alacaklarını söyledi. Yetenekli öğrencilerin maharetlerini geliştirebilecekleri bir mutfak yaptıklarını belirten Fuat Erdal, “Türkiye’de diğer bölümlere göre en yüksek puanlarla alım yaptığımız bir eğitim programımız. Biz de kaliteli ve nitelikli öğrencilerimize hediye vermek istedik. Eğitim Destekleme Vakfı ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik. İki mutfak hazırladık. Bir tanesi ortak görüşle ‘Ocak’ ismini verdiğimiz bütün yemekleri yapabilecekleri alan, ikincisi daha çok ekmekçilik ve pastacılık alanındaki yemekleri yapabilecekleri ‘Çörek’ isimli mutfağımız oldu. Dolayısıyla her iki mutfağımız da son teknolojiyle donanımlı, öğrencilerin derslerde teori olarak öğrendiği bütün bilgileri uygulayabilecekleri ve yeteneklerine yetenek katacakları, maharetlerini artıracakları uygulama alanı oldu. Hem öğrencilerimize hem ülkemize hem de okulumuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Bütün donanıma sahip olduğumuz için uygulamaları layığıyla yapabileceğiz”

Hazırlanan mutfağın sorumlularından birisi olan Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Üyesi Osman Güldemir ise mutfakta gerekli tüm ekipmanların var olduğunu belirtti. Birçok farklı alana hitap eden mutfakta öğrencilerin daha kaliteli eğitim alabileceklerini belirten Güldemir, şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu Üniversitesi olarak yükseköğretim kurumları içerisinde 2001 yılından beri aşçılık programında eğitim veriyoruz. Dolayısıyla mezun sayımızdan aldığımız dönütler ile yıldan yıla eğitim kalitemizi artırdık. Nihayetinde şuan içinde bulunduğumuz mutfaklarla artık sektörün talebi olan, gastronomi dünyasının beklentilerini karşılayan, Osmanlı mutfak uygulamaları gibi, yemek stilistliği gibi, pastacılık ve çikolatacılık gibi, dersleri daha nitelikli şekilde verebileceğimiz altyapıya kavuştuk. Diğer üniversitelerden farkımız özellikle altyapı, öğretim elemanlarımızın sektör tecrübeli olması ve öğrencilerin tamamen ücretsiz eğitimle mezun olmaları oldu. Yani malzemesine kadar tamamen Anadolu Üniversitesi’nin destekleriyle eğitimler gerçekleşiyor. Mutfaklarımızda çağın teknolojik altyapısı ve ekipmanlarıyla farklı sayı ve kapasitelerde değişik temalarda dersler vermemiz mümkün oluyor. Yani farklı ocaklarımızdan, fırınlarımızdan, pürmüzlerimizden tutun pastacılık, ekmekçilik ve çikolatacılığa kadar özel ekipmanlarımızla bütün donanıma sahip olduğumuz için ders neyi gerektiriyorsa o uygulamaları layığıyla yapabilecek imkânımız var.”

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