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Geç kalan öğrencinin yardımına polis koştu

Niğde’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

Eğitim 18.06.2022, 10:21
Geç kalan öğrencinin yardımına polis koştu

Niğde’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

İl Emniyet Müdürlüğü motorize trafik ekipleri, TYT’ye girecek olan ancak geç kalan ya da okulunu bulamayan öğrencilerin yardımına yetişti. Özellikle trafik motorize ekipleri, bazen bir bazen de iki öğrenciyi motosikletlerine alarak gidecekleri okullara zamanında ulaştırdı.

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