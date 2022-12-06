Gazi Üniversitesinden gelişim bozukluğu olan bireylere destek

Gazi Üniversitesinde, gelişim bozukluğu olan bireylere hizmet verilmesi için “Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Merkezi (GEBAM)” açıldı.

Gelişimsel bozukluğu olan bireylere yönelik disiplinlerarası bir çalışma biçimi ile değerlendirme, teşhis, tedavi, bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirme; bireylerin ve ailelerin gereksinimlerini belirleme ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler sunmayı amaçlayan GEBAM, Gazi Üniversitesi Mediko Binası’nda gerçekleşen törenle açıldı.

Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yıldız, 0-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan eğitim ve değerlendirme odasının açılışını yapmak üzere toplandıklarını belirterek, “Gazi Üniversitesi 100 yıla yaklaşan geçmişinde ülkemizde ürettiği hizmetler, kattığı değerler ve yetiştirdiği insanlarla öne çıkmıştır. Günümüzde de üniversitemizin misyonu bilgiyi üretmek ve bunu hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktır. Bu misyonu gerçekleştirmek için disiplinlerarası ve nitelikli araştırmaları, üst düzey eğitimi, topluma hizmeti öncüleyen bir üniversite olma konusunda tüm gücüyle çalışmaktadır” dedi.

“Bu merkezin ulusal ve uluslararası bağlamda desteklemesini dilemekteyiz”

GEBAM’ın dispilinlerüstü bir anlayışla kurulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Merkezin eğitim, tedavi, terapi, araştırma ve geliştirme çalışmalarını ulusal ve uluslararası bağlamda desteklemesini, üniversitemizi ve ülkemizi etkin şekilde temsil edecek çalışmalar yapmasını dilemekteyiz. Büyük amaç ve hedeflerle; diş hekimliği, eczacılık, eğitim, hemşirelik, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri ve tıp fakültesinden kıymetli öğretim elemanlarımızın katkılarıyla yola çıkan merkezimiz, küçük ama sağlam adımlarla yoluna devam etmektedir” diye konuştu.

“Süreç iki sene önce başladı”

GEBAM’ın açılma sürecinin yaklaşık iki sene önce başladığını ve bu süreçte 8 farklı üniversiteden 40’a yakın öğretim elemanının uzmanlıklarını birleştirdiğini açıklayan GEBAM Müdürü Prof. Dr. Nejdet Karasu, sürecin 3 Ekim 2021 senesinde resmiyete kavuştuğunu söyleyerek, şunları aktardı:

“Fikir olarak gelişmeye başladığı günlerde dahi kişilerin ve toplumun faydasını öne çıkaran ve farklı uzmanlık alanlarının tecrübe ve bilgisini bir araya getirmeyi hedefleyen bir merkez olarak planlanmıştı. Üniversitemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak toplumun çıkarlarını ön plana çıkaran, disiplenlerüstü çalışmaları önceleyen, yaygın ve özgün etkisi yüksek çalışmaları geliştiren ve gerçekleştiren bir araştırma merkezi olarak GEBAM çeşitli faaliyetlerle çalışmalarına başlamıştır.”

Merkezin açılışı, Rektör Prof. Dr. Yıldız, GEBAM Müdürü Prof. Dr. Karasu’nun yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personelinin kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi. Ayrıca açılış sonrasında katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.