banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Balıkçılar yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Balıkçılar yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Nato: Rusya saldırmak için bahane arıyor
Nato: Rusya saldırmak için bahane arıyor
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Gazi Üniversitesi’nde ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ hizmet içi eğitimi

Gazi Üniversitesi tarafından online olarak ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ başlıklı hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Eğitim 17.02.2022, 15:55
Gazi Üniversitesi’nde ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ hizmet içi eğitimi

Gazi Üniversitesi tarafından online olarak ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ başlıklı hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nün akademik ve idari personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim programları devam ediyor. Eğitim Şube Müdürlüğü, son olarak ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ başlıklı hizmet içi eğitim programı düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın konuşmacı olduğu programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fazlı Polat ve Prof. Dr. Ramazan Bayındır’ın yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü Eğitim Şube Müdürü Aydın Kayaer yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yıldız, Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünün geçen yıl 51 hizmet içi eğitim programı düzenlediğini söyledi. Eğitimlere üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini anlatan Yıldız, hizmet içi eğitim programlarının 2022 yılında da aynı yoğunlukta devam edeceğini belirtti. Rektör Yıldız, programa katılımından dolayı Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı’na teşekkür etti.

Prof. Dr. Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı’nın medya okuryazarlığı kavramı bağlamında ele aldığı ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ başlıklı eğitim programına geçildi. Medya okuryazarlığının mesajları doğru okumaya imkan tanıdığını söyleyen Yiğitbaşı, bilinçli medya kullanıcısı olabilmek bakımından medya okuryazarlığının büyük önem taşıdığını ifade etti. Medya okuryazarlığının mesajların görünen yüzünden öte görünmeyen yüzünü anlamaya imkan tanıdığını anlatan Yiğitbaşı, medya metinlerinin gerçeği olduğu gibi aktarmadığını ve gerçeği yeniden inşa ettiğini belirtti.

"Geleneksel döneme göre çok daha fazla uyaranla karşı karşıyayız"

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, sosyal medyada çocuklarla ilgili paylaşımlara da değindi. Çocuklarla ilgili paylaşımların çok kritik bir nokta olduğunu anlatan Yiğitbaşı, çocukların medya mesajları karşısında savunmasız bir durumda olduklarını söyleyerek, “Geleneksel döneme göre çok daha fazla uyaranla karşı karşıyayız. Geleneksel dönemde çocuklarımız yanımızdaysa güvende diyebiliyorduk. Oysa şimdi çocuklarımız yanımızda olduğunda bile güvende değiliz. O nedenle anne baba olarak çok daha hassas olmamız gerekiyor. Çocuklarımızla sohbeti, etkileşimi artırmak ve medya üzerine de konuşmamız gerekiyor” diye konuştu.

Hizmet içi eğitim programı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14