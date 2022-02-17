Gazi Üniversitesi’nde ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ hizmet içi eğitimi

Gazi Üniversitesi tarafından online olarak ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ başlıklı hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nün akademik ve idari personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim programları devam ediyor. Eğitim Şube Müdürlüğü, son olarak ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ başlıklı hizmet içi eğitim programı düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın konuşmacı olduğu programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fazlı Polat ve Prof. Dr. Ramazan Bayındır’ın yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü Eğitim Şube Müdürü Aydın Kayaer yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yıldız, Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünün geçen yıl 51 hizmet içi eğitim programı düzenlediğini söyledi. Eğitimlere üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini anlatan Yıldız, hizmet içi eğitim programlarının 2022 yılında da aynı yoğunlukta devam edeceğini belirtti. Rektör Yıldız, programa katılımından dolayı Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı’na teşekkür etti.

Prof. Dr. Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı’nın medya okuryazarlığı kavramı bağlamında ele aldığı ‘Teknoloji Çağında Aile ve Medya’ başlıklı eğitim programına geçildi. Medya okuryazarlığının mesajları doğru okumaya imkan tanıdığını söyleyen Yiğitbaşı, bilinçli medya kullanıcısı olabilmek bakımından medya okuryazarlığının büyük önem taşıdığını ifade etti. Medya okuryazarlığının mesajların görünen yüzünden öte görünmeyen yüzünü anlamaya imkan tanıdığını anlatan Yiğitbaşı, medya metinlerinin gerçeği olduğu gibi aktarmadığını ve gerçeği yeniden inşa ettiğini belirtti.

"Geleneksel döneme göre çok daha fazla uyaranla karşı karşıyayız"

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, sosyal medyada çocuklarla ilgili paylaşımlara da değindi. Çocuklarla ilgili paylaşımların çok kritik bir nokta olduğunu anlatan Yiğitbaşı, çocukların medya mesajları karşısında savunmasız bir durumda olduklarını söyleyerek, “Geleneksel döneme göre çok daha fazla uyaranla karşı karşıyayız. Geleneksel dönemde çocuklarımız yanımızdaysa güvende diyebiliyorduk. Oysa şimdi çocuklarımız yanımızda olduğunda bile güvende değiliz. O nedenle anne baba olarak çok daha hassas olmamız gerekiyor. Çocuklarımızla sohbeti, etkileşimi artırmak ve medya üzerine de konuşmamız gerekiyor” diye konuştu.

Hizmet içi eğitim programı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.