Gazi Üniversitesinde çevre dostu spor aktiviteleri teşvik konferansı düzenlendi

Gazi Üniversitesinde, öğrencileri çevre dostu bir şekilde açık hava spor aktivitelerini sürdürmeye teşvik etmek amacıyla "Uluslararası Yaygınlaştırma Konferansı" gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu’nda ECOCOM Uluslararası Yaygınlaştırma Programı çerçevesinde konferans düzenlendi. Öğrencilerin çevre dostu bir şekilde açık hava spor aktiviteleri yapmaya teşvik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen bu projenin yaklaşık 36 aydır sürdürüldüğü ve öğrencilere eğitim niteliğinde materyaller hazırlandığı bilgisi kaydedildi. Çevre farkındalığı oluşturmak için yürütülen proje, 2019 senesinde Avrupa Birliği (Brüksel) tarafından, Türkiye’de kabul edilen sporda tek büyük iş birliği projesi olarak kayda geçti. Projenin kapanış konferansına projenin ortağı olan Bulgaristan, Slovenya, Avusturya, Yunanistan ve Osmaniye milli eğitim müdürlüklerinden yetkililerin yanı sıra birçok öğretim görevlisi ve öğrenci de katıldı.

Burada konuşma yapan Gazi Üniversite Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, bu projeyle çevreye duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Çok güzel ve yerinde bir proje konusu olmuş çünkü her şey çocukluktan itibaren başlıyor. Sonradan bazı alışkanlıklar edinmek çok zor. Dünya nüfusu da giderek artıyor. Dolayısıyla bu dünya hepimizin ortak mirası. Bütün ülkeler kendi sınırları içerisinde kendi ülkeleri için birtakım şeyler yapmak istiyorlar ama aslına baktığımız zaman hepimiz ortak olarak tek bir dünyada yaşıyoruz, dolayıyla da bu evreni çok kirletiyoruz. Elimizden geldiği ölçüde bu dünyayı korumamız gerekiyor" dedi.

"Gençlerimize yatırımlar yaptık"

Konferansta konuşma yapan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Fırat, proje etkilerinin gelecek nesillere ışık olmaya devam edeceğini belirterek, "Bu projede geleceğimize, yani gençlerimize yatırımlar yaptık. Onların çevre dostu, sürdürülebilir, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya ile Sıfır Atık ve geri dönüşüm konularında duyarlı ve hassas olmaları gerektiğine dair çok önemli materyaller, ders müfredatları ve bilgilendirici videolar hazırladık. Proje; beden eğitimi öğretmenleri ve eğitmenleri için, okullarda 7-16 yaş arası gençlerle ve spor kulüplerinde, doğayı bir kurum olarak benimseyen spor faaliyetlerini uygulamalarına yönelik eğitim yapmalarını sağlayacak bir çerçeve ve eğitim materyallerinin oluşturulmasını amaçlamaktadır” diye konuştu.

Çocuklar için eğitim materyalleri hazırlandı

Projenin özellikle 7-16 yaş grubundaki öğrenciler için olduğunu; bu çerçevede doğayı gözeterek spor faaliyetlerinin yapılmasının ve ona göre eğitim materyalleri hazırlanmasının amaçlandığını aktaran Prof. Dr. Fırat, "Projenin bir diğer amacı da ekolojik bir bakış açısıyla saygı gösterilmesi, böylece spor aktivitelerini özellikle orman alanlarını tahrip etmeden, bitkilere ve vahşi yaşama zarar vermeden doğa üzerindeki herhangi bir zararlı etkileri azaltmak ve önlemektir" ifadelerini kullandı.