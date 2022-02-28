Gazi Üniversitesinde bahar dönemi Rektör Yıldız’ın açılış dersi ile başladı

Gazi Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın açılış dersi ile başladı.

Gazi Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılı bahar dönemine Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız’ın verdiği açılış dersi ile başladı. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından çevrim içi olarak gerçekleştirilen programa Rektör Yıldız’ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç, Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Fazlı Polat, dekanlar, müdürler, daire başkanları, akademisyenler, konuklar ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına üniversitenin öğrencilerine seslenerek başlayan Rektör Yıldız, “Akıl ve bilgi ile üretilen bilimin, siz değerli gençlerle buluşturularak, öncelikle, bünyesindeki topluma, daha sonra da tüm dünyanın gelişmesine katkı sağlayacak nesiller yetiştirmeyi hedefleyen üniversiteler; eğitim-öğretim kurumları olarak, pek çok değişim ve dönüşümü sağlayıp, kuruluş amacı, misyonu ve vizyonuna göre toplumun, devletin beklentilerine doğrudan veya dolaylı olarak katkı sunan kurumlardır” dedi.

“Önemli olan insana hizmet anlayışı ile icra etmenizdir”

Rektör Yıldız, konuşmalarına şöyle devam etti:

“Dünya denilen bu mücadele sahnesindeki mükemmel denge sistemi içinde, başarıyı sadece meslek ve o mesleğe bağlı gelir durumuna ve bize sağladığı birtakım ayrıcalıklara göre değerlendirirsek kendimize haksızlık etmiş oluruz. Bu süreçte, ‘Ulaştığınız seviye ne olursa olsun, daha alacak çok yolum var anlayışı, devamlı bir ilerlemenin habercisidir’ anlayışı ile hareket etmenizdir. Şu anda her biriniz içinde bulunduğunuz şartların bilincinde olarak gelecek adına farklı beklentiler içindesinizdir. Burada önemli olan, kariyer planlamanıza zamanında, doğru adımlar atarak dengeli bir seyir takip ederek alanlarınızda en iyi olmanız, mesleğinizi toplum yararına, insana hizmet anlayışı ile icra etmenizdir. Eğer bu dengeyi sağlarsak, planladığımız diğer hususlar kendiliğinden gelecektir.”

“Üniversitemiz ‘Web 3.0’ kavramına yönelik kapsamlı bir eğitimi sizler için hazırlamıştır”

Gazi Üniversitesinin öncü çalışmalara imza atmaya devam ettiğini dile getiren Rektör Yıldız, “Sizlere ‘Gazi’li olmanın ayrıcalığını’ bir kez daha hissettirecek yeni bir çalışmayı gururla duyurmak isterim. Üniversitemiz yenilikçi ve girişimci eğitimcilik kapsamında; yakın gelecekte tüm dünyayı etkisine alması beklenen ve internetin üçüncü nesli olarak ifade edilen ‘Web 3.0’ kavramına yönelik kapsamlı bir eğitimi sizler için hazırlamıştır. Her biri ilgili alanda uzman olan eğitimciler tarafından Web 3.0, Blokzinciri, NFT, Metaverse gibi güncel konular bu eğitimde uygulamalı olarak ele alınacaktır” diye konuştu.

“Üniversitemiz koleksiyonundan bir NFT hediye edilecektir”

Gazi Üniversitesinin Türkiye’de Web 3.0 kimliği ile eğitim fırsatı sunan ilk üniversite olduğunu kaydeden Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, “Web 3.0 teknolojileriyle birlikte hayatımıza giren NFT dünyasında da kurumsal kimliğimizi yansıtacak dijital sanat eserlerinden oluşan ilk koleksiyonumuzla yerimizi aldığımızı belirtmek isterim. Çevrim içi verilecek olan eğitim sonunda yapılacak değerlendirmeye göre başarılı olan öğrencilerimize Üniversitemiz koleksiyonundan bir NFT hediye edilecektir. Hediye edilen NFT, ilgili öğrencimizin Web 3.0 kimliğine transfer edilerek eğitimin uygulamalı son adımı da tamamlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Eğitim hakkında Üniversite web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gerekli açıklamalar ve kayıt işlemleri için ayrıntılı bilgilendirmenin yapılacağını açıklayan Rektör Yıldız, sınav döneminde Üniversite kütüphanesinde çeşitli ikramlar yapıldığını sözlerine ekledi.