Gazi Üniversitesi, yenilenen Kitap Bankosu’nu törenle hizmete açtı

Gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerin yanı sıra, yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Gazi Üniversitesi, kitap okumayı öğrencilere sevdiren Kitap Bankosu’nu yenileyerek törenle hizmete açtı.

Rektörlük Yerleşkesi Merkez Kütüphane önünde gerçekleştirilen açılışın ardından Kitap Bankosu otobüsünde incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrencilerle sohbet etti. Kitap Bankosu’nu yenileme projeleri olduğunu dile getiren Rektör Yıldız, yeni otobüsün istenen her yere gidebilecek halde olduğunu kaydetti. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin 600 kitap bağışladığı Kitap Bankosu’nda bin 500’ün üzerinde kitabın yer aldığı bilgisini paylaşan Yıldız, yenilenme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe Rektör Yıldız’ın yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç, Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Fazlı Polat, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Dr. Ahmet Bilal Dostbil, Sosyal İşler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Selami Candan, Eğitim-Öğretim Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Kitap Bankosu Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Aliye Uslu Üstten, Genel Sekreter Hasan Kaleli, Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Ragıp Akyürek, Raşit Yıldırım, Kitap Bankosu Topluluk Başkanı Dolunay Altunbulak, Başkan Yardımcısı Nur Güneş Çetintaş, daire başkanları, müdürler ve öğrenciler katıldı.