Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğrencileri LGS Türkiye birincisi oldu

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavda Türkiye birincisi oldu.

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğrencileri Defne Şahin ve Alp Tuna Şen, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, iki öğrenciyi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.