Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde online mezuniyet heyecanı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet heyecanını çevrimiçi olarak yaşadı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019-2020 mezuniyet töreni Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl kısıtlı bir katılımla gerçekleşti. Pandemi koşullarına uygun olarak sadece dereceye giren öğrenci ve ailelerinin kabul edildiği mezuniyet töreni, diğer öğrenci ve velilerin izleyebilmesi için online olarak da yayınlandı. Mezuniyet töreninde tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan grup bir müzik dinletisi sundu. Daha sonra bölüm birincilerine konuşmalarının ardından plaket ve çiçek takdim edildi.

“Gönlümüz sizleri burada ağırlamak isterdi ama maalesef bu yıl mümkün olmadı”

Yaşanan pandemi sürecinin birçok olumsuzluğu olduğunu, bunlardan birinin de bu dönemde mezun olan öğrencilere normal bir mezuniyet töreni düzenlenememesi olduğunu vurgulayan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, “Gazi Üniversitesi Rektörlüğü olarak bizler; sizlerin mezuniyetlerinizi çevrimiçi de olsa yapmaya karar verdik ve uzun yıllar sonunda hekimliğe adım attığınız süreçte hem sizleri hem de sizleri yetiştiren, bugünleri hasretle, özlemle, heyecanla bekleyen, gururlanmayı fazlasıyla hak eden anne babalarınıza, ailenize, yakınlarınıza bu ânı yaşatmak istedik. Az önce de ifade ettiğim gibi, gönlümüz sizleri burada ağırlamak isterdi ama maalesef bu yıl mümkün olmadı. Gelecekte belki de çocuklarınıza, meslektaşlarınıza, mezuniyetle ilgili bir konuşma geçtiğinde bu durumu küresel salgının sizin döneminizdeki öğrencilere olumsuz diğer bir yönü olarak anlatacaksınız” şeklinde konuştu.

“Hayatınız boyunca okumayı, eğitim almayı, emek harcamayı gerektiren bir mesleğin üyesisiniz”

Hekimlik mesleğinin sürekli okumayı ve emek harcamayı gerektiren bir meslek olduğunu belirten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Sizler fakültemizde aldığınız 6 yıllık tıp eğitiminde hem hekimlik yetkinliği ve becerisini hem de toplumun ve insanların sağlığını geliştirme ve korumanın, hastaları tedavi etmenin mutluluğu ve huzurunu öğrendiniz. Topluma faydalı bir insan olmanın verdiği onur ile mesleğinizi sürdürecekseniz. Aynı zamanda hayat boyu sürecek iyi arkadaşlıklar edinip, sağlık hizmetinin ekip hizmeti olduğunu öğrendiniz. Bu arada sosyal ve kültürel düzeyinizi geliştirip, üniversitemizin kampüslerini, güzel çevreyi de keşfedip, başkent Ankara’da olmanın verdiği güveni de yaşadınız. Hayatınız boyunca okumayı, eğitim almayı, emek harcamayı gerektiren bir mesleğin üyesisiniz, bundan böyle de milletimize, ülkemize, dünyaya faydalı bireyler olarak çok çalışacaksınız” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda gerçekleşen mezuniyet töreni aynı anda üniversiteye ait sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.