Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’dan Hakkari Üniversitesine ziyaret

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve beraberindeki heyet, "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında Gazi Üniversitesi’nin eşleştirildiği Hakkari Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ankara’daki en kadim üniversitelerden ikisiyle eşleştirildiklerini belirterek ortaklaşa eğitim öğretim, AR-GE ve proje çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Ziyaret ile ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Musa Yıldız, “Projenin başlangıcı geçen hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Gazi Üniversitesi olarak bizim Hakkari Üniversitesiyle eşleştirildiğimiz bölüm ’inşaat mühendisliği’. Gerek mühendislik, gerekse teknoloji fakültemizdeki iki bölümümüzle Hakkari Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü güçlendirmek ve onlara destek vermek istiyoruz. İki üniversite birbirinden istifade edecek. Hakkari Üniversitesi öğrencilerine bizim hocalarımızın derslerini açacağız ve böylece lisans, yüksek lisans ve doktora kapsamındaki dersleri takip edebilecekler. İnşallah güzel Hakkari’mizin eğitimine el birliğiyle Gazi Üniversitesinin 95 yıllık bilgi birikimini gönül rahatlığıyla aktaracağız."

“YÖK Anadolu Projesi” kapsamında yapılabilecekler ve ikili iş birliklerinin ele alındığı ziyarette Prof. Dr. Musa Yıldız’a Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu ve Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Aruntaş da eşlik etti.