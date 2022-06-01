Gazi Üniversitesi öğrencileri Matematik Müzesi’ne hayran kaldı

Açıldığı günden bugüne okul gezilerinin uğrak noktası olan Sincan Matematik Müzesi, bu kez geleceğin matematik öğretmenlerini ağırladı. Gazi Üniversitesi Matematik Eğitimi Bölümü öğrencileri, ziyaret ettikleri müzeye hayran kaldı.

"Matematiğe Dokunuyorum" sloganıyla öğrencilere matematiği sevdiren Sincan Matematik Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Her yaştan öğrencinin ve vatandaşın ilgiyle gezdiği Matematik Müzesi’nin yeni konukları geleceğin matematikçileri oldu. Gazi Üniversitesi Matematik Eğitimi Bölümü öğrencileri, akademisyen Hatice Aydan Kaplan öncülüğünde Sincan Matematik Müzesi’ni gezdi. İleride matematik öğretmeni olacak gençlerin müzeyi gezerken heyecanı ve ilgisi dikkat çekti. Matematik Müzesi’nde yer alan tangram, satranç, puzzle, 4 işlem, çarpan, sayı sıralama gibi oyunları çok beğenen öğrenciler, kilit taşlarıyla yapılıp yıkılan Mimar Sinan’ın Mostar Köprüsü’nden de çok etkilendiklerini söylediler.

Akademisyen Hatice Aydan Kaplan, her sene öğrencilerine Matematik Müzesi’ni ödev olarak vereceğini, şu anda da iki öğrencinin dönem ödevlerini Matematik Müzesi üzerine yaptıklarını belirterek, Öğrencilerime burayı mutlaka önereceğim, materyalleriniz çok kaliteli” dedi.

Sincan Belediyesi’ne böyle bir eser kazandırdıkları için teşekkür eden öğrenciler, Matematik Müzesi’ne hayran kaldı.