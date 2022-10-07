Gazi Üniversitesi mezunları bir araya geldi

Gazi Üniversitesi tarafından Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte mezunlar bir araya geldi.

Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen ve üniversite bünyesinde çalışma yürüten Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen “Mezunlar Buluşması ve Mezun Kart Tanıtımı” etkinliğinde mezun öğrenciler, Mimar Kemalettin Salonu’nda bir araya geldi. Buluşmada Gazi Üniversitesi’nin mezunları için çıkardığı Mezun Kart’ın tanıtımı da yapıldı. Mezun Kart sayesinde üniversite hayatını noktalandıran öğrenciler, Gazi Üniversite’ne ait sosyal tesis, kütüphane gibi hizmetlerden yararlanmaya devam edebilecek.

Etkinlikte konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, üniversitenin misyonuna değinerek, “Yıllar önce her birimiz büyük umutlarla memleketimizin farklı noktalarından gelerek Gazi Üniversitesi’nin sıcak ve samimi ikliminde güçlü bir aile oluğumuzu hissettik. Bu duyguların yanında çalışmalarıyla alanlarında öncü akademisyenlerden bilimin ışığında evrensel bilgiye sahip olmaya gayret ettik. Gayret ettim diyorum, çünkü ben de sizler gibi köklü medeniyetimizin değerlerinin kaynağı olan doğuya bakan, diğer yönüyle bilim ve teknikte ileriye gitme gayreti içinde olan batıya bakan bu güzide eğitim kurumundan sizlerle aynı duygu ve düşüncelere sahip olarak mezun oldum” diye konuştu.

Gazi Üniversitesi’nden mezun olan kişilerle ilişkilerini daha etkili hale getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yıldız, “Üç kesimi çok önemsiyoruz. Birincisi üniversitemizin gelecekte öğrencisi olma ihtimali olan aday öğrencilerimizin üniversite yaşamı öncesi gelişimini desteklemeye, nitelikli öğrencileri üniversitemiz bünyesine katmaya önem veriyoruz. İkinci olarak üniversitemizde öğrenimine devam eden öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında ihtiyaç duyacağı iş ve yaşam becerilerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Üçüncüsü ise kıymetli mezunlarımızın yaşam boyunca gelişimlerine odaklanarak hem geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına sağlamak hem de sahip oldukları deneyimlerden istifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise Gazi Üniversitesi’nin köklü bir kültüre sahip olduğunu belirterek, “Bugün ülkemizde sanattan spora, siyasetten ekonomiye her alanda Gazi’den geçmiş, yetişmiş bu ocaktan nefeslenmiş o kadar kıymetimiz var ki ama sanırım bunları mezun olduktan sonra hala mensup olma eksikliğini hissediyoruz. Bu toplantı, bu gelenek mezunların da hala mensup olduğu şuurunu pekiştirecektir diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Buluşma etkinliği mezunlara Mezun Kart verilmesi ile sona erdi.