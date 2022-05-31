Gazi Üniversitesi Genç Ofis açılışı gerçekleştirildi

Tüm Türkiye’de sayısı 322’yi bulan Genç Ofis’in bir yenisi Gazi Üniversitesinde açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın katılımıyla Gazi Üniversitesi Genç Ofis’in açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, “Üniversiteler bizim en büyük paydaşımız. Özellikle genç ofislerimizde ayrı bir ivme yakaladık bu iş birliğinde. Gençlik merkezleriyle, yurtlarla, genç ofislerle, spor tesisleriyle her alanda gençlerimizin emrindeyiz, emrinde olmaya da devam edeceğiz. Genç Ofis; kültürel, bilimsel, sportif anlamda ve dostluk anlamında sizleri bir araya getirecek bir mekan. Şu anda sayısı 322’yi buldu ve 8 tanesi Ankara’da. En güzelini de Gazi Üniversitesinde açıyoruz” dedi.