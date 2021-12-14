Gazi Üniversitesi, en başarılı doktora tezlerini ödüllendirdi

Gazi Üniversitesi’nin Halkbank iş birliği ile düzenlediği ‘En Başarılı Doktora Tezi Yarışması’ sahiplerini buldu. Üniversitede düzenlenen ödül töreniyle farklı enstitülerden ilk üçe giren tez sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Gazi Üniversitesi 95’inci Yıl Etkinlikleri kapsamında, Halkbank iş birliği ile düzenlenen ‘En Başarılı Doktora Tezi Yarışması’ sonuçlandı. Gazi Üniversitesi’nin farklı enstitülerinden belirlenen doktora tezleri arasından ilk üçe giren tez sahiplerine ödülleri Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreniyle verildi. Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlenen etkinlikte doktora derecesine giren, farklı enstitüden belirlenen tezlerin sahiplerinin arasından 3’üncülere biner lira, 2’ncilere 3 biner lira, 1’inci olanlara ise 5 biner lira para ödülü ve fidan dikim belgesi verildi. Para ödüllerinin maddi desteğini ise Halkbank üstlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası müzik dinletisi ile devam eden programın açılış konuşmasını Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız gerçekleştirdi. Yıldız, üniversitenin 95’inci yılında çok güzel etkinlikler yaptıklarını, bu etkinliklerle üniversitenin 100’üncü yıl hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “95 yılımızı yerleşkemiz içerisinde ders almış, ders anlatmış, laboratuvarlarında sabahlamış, şarkı söylemiş, şiir yazmış, acı-tatlı hatırası olan kimler varsa onlarla ve yakınlarıyla kutlamaya devam ediyoruz. Bugün ödül törenini gerçekleştirdiğimiz ‘En Başarılı Doktora Tezi Yarışması’, 95’inci Yıl Etkinliklerimiz kapsamında yapılmıştır. Üniversite senatomuz tarafından bu yarışmanın usul ve esaslarını belirledikten sonra süreci başlattık. Enstitülerimiz, öğrencilerimiz ve akademik personellerimizin katılımıyla çok heyecanlı bir etkinlik oldu” dedi. Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

“Başvuru yapan tezler komisyonlarımız tarafından birçok açıdan titizlikle değerlendirildi. Burada önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmayalım. Gazi Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde tamamlanan bütün tezler özeldir. Ancak bir yarışma varsa muhakkak derecelendirme yapılmalıdır. Dereceye giren öğrencilerimizi ve danışmanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Dereceye giremeyen tüm öğrencilerimize ve danışmanlarına katkıları için teşekkür ediyorum. Artık önümüzdeki yıllarda yapacağımız tez yarışmalarının hazırlıklarına da başlıyoruz. Yarışmaya başvuru yapan tüm tezlerimizin girişimcilik açısından değerlendirilmesi araştırma üniversitesi göstergelerimiz açısından önem arz etmektedir. Enstitülerimiz AR-GE koordinatörlüğümüz ve Teknoparkımız, tezlerimizi girişimcilik açısından değerlendireceklerdir.”

Tören, En Başarılı Doktora Tezi Yarışması’nın dereceye girenleri, Halkbank yöneticileri ve üniversite yönetiminin toplu fotoğraf çekinmesiyle son buldu. Törene, Halkbank Bölge Müdürü Ahmet Karakaş da katıldı.