Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin mezunları Ata’nın huzurunda

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, öğretim elemanları ve 2022 yılı mezun öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret etti.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Güngör, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy, Doç. Dr. Merve Çakırbay Tanış, beraberinde fakülte öğretim elemanları ve 2022 yılı 130 mezun öğrenci ile Anıtkabir’i ziyaret ederek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını yineledi. Prof. Dr. Güngör ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Güngör, törenin ardından Misak-ı Milli Kalesinde bulunan Anıtkabir Ziyaretçi Defterini imzaladı.

Deftere yazdığı notta Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüne dikkat çeken Prof. Dr. Güngör, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Aziz Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün huzurunuzda Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin dekanı olarak, 130 yeni mezun genç meslektaşımızla bulunuyor olmanın gururu ve heyecanı içindeyim. ’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünüzden yola çıkarak, bizler de adınızı taşıyan köklü üniversitemizin birer öğretim üyesi olarak, bu genç hekimleri vatana, milletine en iyi hizmeti veren ahlaki değeri yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirdik.”