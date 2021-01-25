GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi protokolü yapıldı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin binasının inşaatıyla ilgili protokol düzenlenen törenle imzalandı.

Programın açılışında konuşan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, eğitime verdikleri önemin altını çizdi. Eğitimin kendileri için öncelikli bir konu olduğuna dikkat çeken Başkan Altunkaya, “Ülkemizin ve özellikle bölgemizin yaşadığı gerek ekonomik gerek toplumsal sorunların eğitimle aşılacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, Mardin ilimiz de keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel taşıyor. Mardin hali hazırda bölgemizin ikinci büyük ihracat kenti konumunda. Sahip olduğu eşsiz insan kaynağı ve kültürel zenginlik sayesinde, Mardin’de eğitime yapılacak her bir yatırımın ülkemize ve hatta ihracatımıza çok daha fazla katma değer kazandıracağına inanıyoruz. Biz de GAİB olarak bu potansiyelin açığa çıkması için Mardin’de eğitime katkı sağlamak istedik. Bu nedenle yaptığımız istişareler sonucunda Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi binasının yapımını Birlik olarak üstlenmeye karar verdik” dedi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın yaptığı konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti.

GAİB hizmet binasında düzenlenen törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda ihracatçı katıldı.