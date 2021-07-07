Gabon Cumhuriyeti ile eğitim alanında iş birliği

Gabon Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Patrick Mouguıama-Daouda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim alanında kurulabilecek işbirliklerini ele almak üzere Türkiye’de bulunan Gabon Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Patrick Mouguıama-Daouda ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki Bakan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması”nı imzaladı.

Gabonlu mevkidaşını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Selçuk, Türkiye ile Gabon arasındaki ikili ilişkilerin son yıllarda yükselen bir ivme ile olumlu yönde seyrettiğini belirtti.

“Ülkemizin eğitim ile ilgili atılım yaptığı alanlardan birisi de mesleki ve teknik eğitim”

Bakan Selçuk, imzalanan anlaşma çerçevesinde iki ülke eğitim ilişkilerinin yeni bir boyut kazanacağını belirterek, “Ülkemizin eğitim ile ilgili atılım yaptığı alanlardan birisi de mesleki ve teknik eğitim. Özellikle salgın sürecinde mesleki eğitim kurumlarımızdaki öğretmen ve öğrencilerin önemli miktarlarda maske, tıbbi önlük, dezenfektan, siperlik ve benzeri sağlık malzemesi üretimlerinden iftiharla bahsetmek isterim. Mesleki ve teknik eğitim alanında bu başarı örneğini sergileyen ülkemiz ile Gabon eğitim sistemindeki mesleki ve teknik eğitimin ekonomiye katkı sağlamasına ve işsizlikle mücadeleye yönelik mesleki eğitim alanında tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki okullarla Gabon’daki meslek liseleri arasında kardeş okul ilişkisi kurularak tecrübe paylaşımının sağlanabileceğini belirten Bakan Selçuk, salgın sürecinde eğitim faaliyetlerinin etkin biçimde sürdürülebilmesi için alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar konusunda da karşılıklı deneyim paylaşımının gündeme alınabileceğini ifade etti. Bakan Selçuk, “Bu dönemde daha da önem kazanan eğitimin dijitalleşmesi hususunda ülkem adına kayda değer kazanımlar elde etmiş bulunuyoruz. Bu alanda da karşılıklı iş birliğine sıcak bakıyoruz” dedi.

“Maarif Okulu öğrencileri, geçtiğimiz sene lise bitirme sınavlarında yüzde 100 başarı elde etmiştir”

Gabon makamlarına FETÖ iltisaklı olan okulun Türkiye Maarif Vakfı’na devri için de teşekkür eden Bakan Selçuk, “Türk-Gabon Maarif Okulu Librevil’de 500’den fazla öğrenciye kaliteli eğitim imkânı sunmaktadır. Maarif Okulu öğrencileri, geçtiğimiz sene lise bitirme sınavlarında yüzde 100 başarı elde etmiştir. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Maarif Vakfı artan ilgi ve talep doğrultusunda okulu genişletmeyi arzu etmektedir” diye konuştu.