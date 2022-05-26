FÜ’de öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi güzel sanatlar eğitimi resim iş öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencileri, yaptıkları resimlerin sergisini gerçekleştirerek sanatseverlerin beğenisine sundu.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi güzel sanatlar eğitimi resim iş öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencileri tekstil tasarım dersi çerçevesinde yaptıkları çalışmalarını düzenledikleri bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. Geleneksel Türk el sanatları motiflerinin günümüz çağdaş motiflerine uyarlanarak hazırlanan sergi, kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Doç. Dr. Elif Aksoy rehberliğinde hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Serginin 4. sınıf öğrencilerin ders döneminde yaptığı eserlerden oluştuğunu belirten Resim İş Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Aksoy, "Anadolu motiflerini kullanırken nasıl çağdaş bir şekilde yorumlarız diye yola çıktık ve çok güzel eserler ortaya çıktı. Şuana kadar 30 çalışmamız oldu. Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar da gayet başarılı olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.