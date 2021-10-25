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FÜ Veteriner Fakültesinde, 179. yıl eğitim etkinlikleri

Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından 179. yıl eğitim etkinlikleri devam ediyor.

Eğitim 25.10.2021, 12:56
FÜ Veteriner Fakültesinde, 179. yıl eğitim etkinlikleri

Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından 179. yıl eğitim etkinlikleri devam ediyor.

Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin 179. yıl etkinlikleri kutlanmaya devam ediyor. Fırat Üniversitesi Mustafa Temizer Konferans Salonunda İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik daha sonra Fırat Üniversitesi Konservatuvarı öğretim görevlisi Mustafa Öztürk’ün müzik söyleşisi ile devam etti. Programa Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Muhammet Mashar Akyol, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, eğitim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

“FÜ Avrupa Veteriner Hekimler Kurumlar Birliği tarafından akredite edilen ilk Türk Veteriner Fakültesi olmuştur"

Etkinliklerin veteriner fakülteleri için her zaman heyecan verici olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, "Her yıl 23 Ekimde kullandığımız bugün bizlere veteriner eğitimini, konuşma, analiz etme ver problemleri ve çözüm önerilerini konuşma fırsatı verir. Bu yıl dönümü ilgili diğer önemli bir husus ise bu kutlamanın bize Osmanlı’dan kalan bir miras olmasıdır. Ülkemizde modern anlamda ilk veteriner okulu 23 Ekim 1842’de kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da bugünün kutlaması unutulmamış ve devam ettirilmiştir. Dünyada veteriner eğitim yıl dönümünü kutlayan başka bir devlet yoktur. Bu durum ülkemizde veteriner eğitimine verilen önemli bir gösterimin göstergesidir. İlk olarak Şubat 2021 tarihinde fakültemiz ulusal akreditasyon kuruluşumuz olan VEDEK tarafından tekrar değerlendirilerek şartlı akreditasyon sürecinden tam akreditasyon statüsüne alınmıştır. Daha sonra ise 29 Eylül 2021 tarihinde Avrupa Veteriner Hekimler Kurumlar Birliği (EAEVE) tarafından akredite edilmiş ve akreditasyon alan ilk Türk Veteriner Fakültesi olmuştur. EAEVE akreditasyonu 2 aşamalı olup birinci aşamadan başarılı olan fakültelere onay belgesi ikinci aşamadan başarılı olan fakültelere ise akreditasyon belgesi verilmektedir. EAEVE’ye üye 104 fakülteden sadece 34 tanesi akreditasyon belgesine sahiptir Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi de bu fakültelerden birisidir. Fakültemizin sahip olduğu eğitim imkanları ve standartları geçmişe oranla ok daha yüksektir. Bizler Avrupa’dan transfer ettiğimiz veteriner eğitiminin kalitesini de Avrupa standartlarına çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarının öğrencilerimiz için anlamı, mezun olduklarında diplomaları Avrupa Birliği sınırları içerisinde o ülkelerin mezunları ile eş değer sayılacaktır. Fakültemizin hem ulusal hem de uluslararası akreditasyona sahip olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda Veteriner Fakültesi öğretim görevlileri tarafından emekliye ayrılan öğretim üyelerine plaket taktim edildi.

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