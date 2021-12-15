banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş: "Bu başarı akademisyenlerimizin tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır"

Araştırma üniversitesi belgesi alarak önemli bir başarıya imza atan Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu başarı akademisyenlerimizin adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır. Dolayısıyla biz kendimizi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve İTÜ gibi üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman bizim başarımız onlarla kıyaslandığında çok önemli bir başarıdır. Çünkü biz böyle sınırlı imkanlarla hocalarımızın büyük öz güvenleri sonrasında böyle bir başarıya geldik” dedi.

Eğitim 15.12.2021, 13:37
FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş: "Bu başarı akademisyenlerimizin tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır"

Araştırma üniversitesi belgesi alarak önemli bir başarıya imza atan Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu başarı akademisyenlerimizin adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır. Dolayısıyla biz kendimizi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve İTÜ gibi üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman bizim başarımız onlarla kıyaslandığında çok önemli bir başarıdır. Çünkü biz böyle sınırlı imkanlarla hocalarımızın büyük öz güvenleri sonrasında böyle bir başarıya geldik” dedi.

Her geçen gün başarı sıralamasını yükselten Elazığ Fırat Üniversitesi, bunun meyvelerini almaya devam ediyor. YÖK tarafından 2 gün önce Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı ’Araştırma Üniversiteleri’ listesine girmesinin mutluluğunu yaşayan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite kampüs alanında bulunan Sosyal Merkezde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Göktaş, araştırma üniversitesi olmanın kendileri için mutluluk verici bir durum olduğunu belirtti. Üniversitenin kurulduğu günden itibaren özellikle araştırma faaliyetlerine çok önem veren bir üniversite olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Hocalarımız aday üniversite olmayı bırakın doğrudan araştırma üniversitesi olalım diye çok ciddi bir çaba sarf ettiler. 13 Aralık 2021 tarihinde de Yüksekoğretim Kurulunda hepimizi sevindiren bir haber kamuoyuyla paylaşıldı. Bu araştırma odaklı misyon farklılaştırması projesinin amacı nitelikli bilgi üretmek, disiplin arası çalışma ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı insan sayısını arttırmak, uluslararası iş birliklerini geliştirmek ve üniversitemizi uluslararası alanda daha görünür kılmaktır. Bunu YÖK değerlendirirken 3 ana başlık altında değerlendiriyor. Bu 3 ana başlık altında ayrıca 32 tane alt kriter var bunları tek tek YÖK başkanlığı üniversiteleri değerlendirerek bir puanlamayı tabi tutuyor ve puanlama sonucunda eğer siz araştırma üniversitesi kriterlerini sağlıyorsanız sizi araştırma üniversitesi beraatını taktim ediyor. 2 gün önce yapılan toplantı da üniversitemizin bu konuda ciddi bir başarı gösterdiğini ve araştırma üniversitesi olma kriterlerini yerine getirerek beraatı hak ettiği YÖK başkanı tarafından bizlere bildirildi. Bu bir günlük veya bir yıllık çalışmanın ürünü değil. Üniversitemiz ilk kurulduğu gün Elazığlı hemşerilerimiz kendi arsalarını üniversiteye tahsis ederek ilimizde bir üniversite olsun diye fedakarlıkta bulunmuşlar. O sağlam temel üzerine kurulan üniversitemiz akademisyenlerimiz de 50 yıllık çalışmaları, gayretleri ve öz verileri neticesinde bu noktaya gelmiştir" diye konuştu.

"Bu grubun içerisinde yerinizi muhafaza etmek ve üst sıralara tırmanmak o kadar zor"

Araştırma üniversitesi olmanın ne kadar zorsa o grubun içerisinde yeri muhafaza etmenin ve daha üst sıralara tırmanmanın da o kadar zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göktaş, "Biz orada eksik kaldığımız noktaları yeniden değerlendirerek bir ekip ruhuyla bütün akademisyenlerimiz ve destek personellerimizin yardımlarıyla inşallah eksik kaldığımız ve puanımızın düşük olduğu noktaları yeniden gözden geçirerek üniversitemizi inşallah o araştırma üniversiteleri grubunda daha yüksek yerlere taşımak istiyoruz. Bizim diğer üniversitelerden farklı bir yönümüz var. Bu bizim başarımız hafif görülecek bir başarı değil. Fakat bizim gibi Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fırat Üniversitesi hakikaten biz akademisyenlerimizin adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiğimiz bir başarıdır. Dolayısıyla biz kendimizi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve İTÜ gibi üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman bizim başarımız onlarla kıyaslandığında çok önemli bir başarıdır. Çünkü biz böyle sınırlı imkanlarla hocalarımızın büyük öz güvenleri sonrasında böyle bir başarıya geldik. Ben bu başarının ilimize ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum. Araştırma Üniversitesi olmanın en önemli noktalarından birisi bana göre biliyorsunuz bizim kanunlarımızda üniversitelerin görevleri çok nettir. Yüksek öğretim düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmek ve toplumsal hizmet ya da toplumsal katkı görevini yerine getirmektir. YÖK Başkanlığı da üniversitelerin performansını değerlendirirken bu üç temel üzerinde değerlendirme yapmıştır. Biz bu araştırma üniversitesi olduğumuzu ya da bu gurubun içerisinde yer aldığımız zaman bunları ispatladığımız için vicdanen bir görevi yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8