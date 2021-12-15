FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş: "Bu başarı akademisyenlerimizin tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır"

Araştırma üniversitesi belgesi alarak önemli bir başarıya imza atan Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu başarı akademisyenlerimizin adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır. Dolayısıyla biz kendimizi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve İTÜ gibi üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman bizim başarımız onlarla kıyaslandığında çok önemli bir başarıdır. Çünkü biz böyle sınırlı imkanlarla hocalarımızın büyük öz güvenleri sonrasında böyle bir başarıya geldik” dedi.

Her geçen gün başarı sıralamasını yükselten Elazığ Fırat Üniversitesi, bunun meyvelerini almaya devam ediyor. YÖK tarafından 2 gün önce Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı ’Araştırma Üniversiteleri’ listesine girmesinin mutluluğunu yaşayan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite kampüs alanında bulunan Sosyal Merkezde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Göktaş, araştırma üniversitesi olmanın kendileri için mutluluk verici bir durum olduğunu belirtti. Üniversitenin kurulduğu günden itibaren özellikle araştırma faaliyetlerine çok önem veren bir üniversite olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Hocalarımız aday üniversite olmayı bırakın doğrudan araştırma üniversitesi olalım diye çok ciddi bir çaba sarf ettiler. 13 Aralık 2021 tarihinde de Yüksekoğretim Kurulunda hepimizi sevindiren bir haber kamuoyuyla paylaşıldı. Bu araştırma odaklı misyon farklılaştırması projesinin amacı nitelikli bilgi üretmek, disiplin arası çalışma ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı insan sayısını arttırmak, uluslararası iş birliklerini geliştirmek ve üniversitemizi uluslararası alanda daha görünür kılmaktır. Bunu YÖK değerlendirirken 3 ana başlık altında değerlendiriyor. Bu 3 ana başlık altında ayrıca 32 tane alt kriter var bunları tek tek YÖK başkanlığı üniversiteleri değerlendirerek bir puanlamayı tabi tutuyor ve puanlama sonucunda eğer siz araştırma üniversitesi kriterlerini sağlıyorsanız sizi araştırma üniversitesi beraatını taktim ediyor. 2 gün önce yapılan toplantı da üniversitemizin bu konuda ciddi bir başarı gösterdiğini ve araştırma üniversitesi olma kriterlerini yerine getirerek beraatı hak ettiği YÖK başkanı tarafından bizlere bildirildi. Bu bir günlük veya bir yıllık çalışmanın ürünü değil. Üniversitemiz ilk kurulduğu gün Elazığlı hemşerilerimiz kendi arsalarını üniversiteye tahsis ederek ilimizde bir üniversite olsun diye fedakarlıkta bulunmuşlar. O sağlam temel üzerine kurulan üniversitemiz akademisyenlerimiz de 50 yıllık çalışmaları, gayretleri ve öz verileri neticesinde bu noktaya gelmiştir" diye konuştu.

"Bu grubun içerisinde yerinizi muhafaza etmek ve üst sıralara tırmanmak o kadar zor"

Araştırma üniversitesi olmanın ne kadar zorsa o grubun içerisinde yeri muhafaza etmenin ve daha üst sıralara tırmanmanın da o kadar zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göktaş, "Biz orada eksik kaldığımız noktaları yeniden değerlendirerek bir ekip ruhuyla bütün akademisyenlerimiz ve destek personellerimizin yardımlarıyla inşallah eksik kaldığımız ve puanımızın düşük olduğu noktaları yeniden gözden geçirerek üniversitemizi inşallah o araştırma üniversiteleri grubunda daha yüksek yerlere taşımak istiyoruz. Bizim diğer üniversitelerden farklı bir yönümüz var. Bu bizim başarımız hafif görülecek bir başarı değil. Fakat bizim gibi Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fırat Üniversitesi hakikaten biz akademisyenlerimizin adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiğimiz bir başarıdır. Dolayısıyla biz kendimizi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve İTÜ gibi üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman bizim başarımız onlarla kıyaslandığında çok önemli bir başarıdır. Çünkü biz böyle sınırlı imkanlarla hocalarımızın büyük öz güvenleri sonrasında böyle bir başarıya geldik. Ben bu başarının ilimize ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum. Araştırma Üniversitesi olmanın en önemli noktalarından birisi bana göre biliyorsunuz bizim kanunlarımızda üniversitelerin görevleri çok nettir. Yüksek öğretim düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmek ve toplumsal hizmet ya da toplumsal katkı görevini yerine getirmektir. YÖK Başkanlığı da üniversitelerin performansını değerlendirirken bu üç temel üzerinde değerlendirme yapmıştır. Biz bu araştırma üniversitesi olduğumuzu ya da bu gurubun içerisinde yer aldığımız zaman bunları ispatladığımız için vicdanen bir görevi yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.