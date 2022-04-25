FÜ ile Munzur Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Fırat Üniversitesi (FÜ) ile Munzur Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi’ni ziyaret ederek bölgesel işbirlikleri ile ilgili protokol imzaladı. Protokolü Munzur Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek imzalarken FÜ adına Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş imzaladı. FÜ ve Munzur Üniversitesi arasında ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları’ başta olmak üzere ortak bilimsel çalışmalar yürütülmesini kapsayan protokol ile eğitim-öğretim, Ar-Ge, karşılıklı akademik ve fiziki altyapıların kullandırılması, ortaklaşa planlanarak uygulanan ya da iki üniversitenin birlikte katılacağı akademik etkinlikler, öğretim elemanları/öğrencileri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerin paylaşılması amaçlandığı belirtildi.

Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında üniversitelere büyük iş düştüğünü, belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Yapılan işbirlikleri ile daha etkili ve sonuç odaklı çıktılar elde edebileceğiz. Araştırma Üniversitesi olmamızdan dolayı, bölgedeki bütün üniversitelerle işbirliği yaparak etki ve ürün odaklı ortak Ar-Ge projeleri yapmayı hedefliyoruz. Özellikle yurtdışı kaynaklı projelerin sayısının arttırılması için bölgedeki üniversitelerin yakın çalışmaları gerekiyor. Bu konuda Araştırma Üniversitesi olan Fırat Üniversitesi, kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü çalışmanın parçası olmaktan büyük mutluluk duyacak. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ise, “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları alanında Munzur Üniversitesi, YÖK tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Üniversitesi olarak onaylandı. Özellikle bu alanda yapılan çalışmaları arttıracağız. Kurumlar arası işbirliği ile ortak lisansüstü tezlerin yürütülmesi, ortak projelerin yürütülmesi ayrıca projelerden çıkan fikri ürünleri ticarileştirmeyi amaçlıyoruz. Kısa sürede bu işbirliği neticesinde çok sayıda dış kaynaklı Ar-Ge projesi yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.